Fit für den Frühling: Die Bikeprodukte von Liqui Moly

Liqui Moly bietet eine bunte Palette von Radpflegemitteln an

Seit 60 Jahren produziert Liqui Moly Schmiermittel für Autos. Nach den Motorrädern rücken jetzt auch Schmier- und Pflegemittel für den boomenden Fahrmarkt in den Virdergrund.

Seit Mitte März sind viele Motorradfahrer wegen des Lockdowns und der Coronakrise von ihrem bevorzugten Fortbewegungsmittel auf das Mountain-Bike oder Rennrad umgestiegen, auch die meisten Profimotorradrennfahrer. Der deutsche Schmiermittelhersteller Liqui Moly präsentiert zum Fahrrad-Saisonstart auch für die Zweiräder ohne Motor ein umfangreiches Bike-Programm. Die spezielle Produktlinie für Fahrräder und E-Bikes beinhaltet von Kettenöl, Kettenspray über den Multifunktionsspray und Fahrradreiniger bis zum Reifenpannenspray alles, was das Herz eines Radfahrers begehrt. Damit das Rad perfekt geschmiert und auf jedem Terrain bestens geschützt ist.

Wer rastet, der rostet! Das gilt auch fürs Fahrrad. Wer das Bike erst jetzt bei den wärmeren Temperaturen aus dem Winterschlaf holt oder bereits längere Trainingseinheiten unternimmt, kann es mit dem Rundum-sorglos-Sortiment von Liqui Moly Fahrrad fit für die neue Saison machen.

Liqui Moly verfügt über 60 Jahre Schmiererfahrung bei Autos. Dieses Wissen wird inzwischen auch auf alle Zweiräder angeboten – sowohl für Motor- als auch Fahrräder.

Die umfangreiche Bike-Linie von Liqui Moly geht auf die Initiative einiger Mitarbeiter zurück, die selbst passionierte Pedaleure sind. Sie schoben die Entwicklung an und unterzogen die verschiedenen Produkte ausdauernden und strapaziösen Alltagstests. Diese Bewährungsproben ermöglichte den Kollegen in der Forschung, die Rezepturen bis ins kleinste Detail zu perfektionieren. Das Ergebnis ist ein Spezialsortiment, welches das Fahrrad zuverlässig pflegt und schmiert, versichert das schwäbische Schmiermittelhersteller, der die Einheitsöle in der Moto2-WM liefert und dazu seit 2012 zu den wichtigsten Sponsoren des Memminger Intact-Moto2-Teams (jetzt mit Tom Lüthi und Marcel Schrötter unterwegs) zählt. Das komplettes Bikesortiment finden Sie im Shop (liqui-moly.de) und im Fachhandel.

Bike Cleaner

Hochwirksamer, biologisch abbaubarer Fahrrad-Reiniger. Speziell für stark verschmutzte Fahrräder. Löst und entfernt schnell Schlamm, Schmutz, Staub, Blätter usw. Hinterlässt keine fettigen Rückstände und hat keinen Einfluss auf die Bremswirkung.

Bike Kettenreiniger

Speziell entwickelter Reiniger mit ausgewählter Lösungsmittelkombination zur schnellen, problemlosen Reinigung und Entfettung von Ketten im Fahrradbereich. Besonders effektiv auf öligen und fettigen Verschmutzungen.

Glanz-Sprühwachs

Reinigt und konserviert Fahrräder mit hervorragender Glanzgebung. Das Auspolieren ist so leicht wie Staub wischen und verleiht allen Lack- und Farbtypen eine glatte Oberfläche mit hohem Glanz und sehr guter Farbtiefe. Die entstehende Schutzschicht gleicht leichte Kratzer aus und konserviert den Lack gegenüber witterungsbedingten Einflüssen. Leichter Straßenschmutz und fettige Rückstände werden mühelos und schnell entfernt, ohne dabei Kratzerbildungen entstehen zu lassen.

Bike Tyre Fix

Das Erste-Hilfe-Set bei Reifenpannen für Fahrradreifen ohne Schlauch und Standard-Fahrradreifen von einer Größe zwischen 21 und 28 Zoll. Spezielle Wirkstoffkombination, um platte Reifen ohne Demontage wieder flott zu machen.

Bike Kettenöl Dry Lube

Hervorragendes Langzeitschmiermittel mit Nanotechnologie für die Fahrradkette speziell für trockene und staubige Bedingungen. Enthält eine spezielle Wirkstoffkombination, die neben ihrer hohen Kriech- und Haftwirkung einen extremen Verschleißschutz durch Nanodiamanten besitzt.

Kettenöl Wet Lube

Hervorragendes Langzeitschmiermittel für die Fahrradkette speziell bei feuchten und schmutzigen Einsatzbedingungen. Sorgt für besondere Laufruhe. Schützt alle Metallteile vor Korrosion. Neutral gegenüber Kunststoffen, Lacken und Metallen. Auf pflanzlicher Basis, daher umweltfreundlich.

Kettenspray

Universelles Langzeitschmiermittel für die Fahrradkette sowohl bei feuchten und schmutzigen als auch trockenen und staubigen Einsatzbedingungen. Verdrängt Feuchtigkeit, wirkt wasserabweisend und sorgt für besondere Laufruhe. Hervorragende Kriech- und Haftwirkung.

LM 40 Multi-Funktions-Spray

Universell einsetzbare Wirkstoffkombination: Schützt vor Korrosion, verdrängt Wasser, löst Rost und Schmutz und schmiert hervorragend. Dringt durch sein ausgezeichnetes Kriechverhalten selbst in engste Zwischenräume. Quietschgeräusche werden zuverlässig beseitigt.