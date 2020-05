KTM beendet Kurzarbeit für alle 3800 Mitarbeiter

Am kommenden Montag (11. Mai) fährt die Pierer Mobility AG mit den Marken KTM, Husqvarna und GasGas die Produktion wieder hoch. Von den bereits wieder geöffneten Märkten treffen in Mattighofen positive Signale ein.

Europas größter Motorradhersteller reagierte im März rasch und proaktiv auf die COVID 19-Krise und stoppte aufgrund der Unterbrechung der Zulieferkette aus Italien die Produktion im Rahmen des Kurzarbeitsmodells. Wegen der Wiederaufnahme der Produktion der italienischen Zulieferbetriebe in der letzten Woche startet nun auf den Standorten in und rum Mattighofen die Motorradproduktion mit Montag, dem 11. Mai 2020, in mehreren Schritten bis zum Vollbetrieb am 18. Mai 2020. Die Verkaufszahlen aus Skandinavien und jenen Regionen wie Österreich, Deutschland und China, wo die Händler bereits wieder geöffnet haben, vermitteln einen positiven Ausblick. Zudem rechnet KTM aufgrund der Covid-19-bedingten Maßnahmen mit einer zunehmenden Bedeutung des Zweirades für den Individualverkehr.

Dank an die Mitarbeiter

Am Montag endet somit für die rund 3800 Mitarbeiter an allen österreichischen Standorten die Kurzarbeit mit Ende Mai. Stefan Pierer, CEO der PIERER Mobility AG, lobt seine Mitarbeiter: «Danke für euer Durchhaltevermögen. Wir werden gemeinsam gestärkt aus dieser Krise herauskommen!“.

Die PIERER Mobility-Gruppe ist Europas führender «Powered Two-Wheeler»-Hersteller (PTW). Mit ihren bekannten Motorrad-Marken KTM, Husqvarna Motorcycles und GasGas zählt sie besonders bei den Premium-Motorrädern zu den europäischen Technologie- und Marktführern. Sämtliche Antriebstechnologien (vom Verbrennungs- bis Elektromotor) werden in Serie produziert und kommen zum Einsatz.

Als Pionier in der Elektromobilität für Zweiräder im Niedrigvoltbereich (48 Volt) hat die Gruppe mit ihrem strategischen Partner Bajaj in Indien die Voraussetzungen geschaffen, eine global führende Rolle einzunehmen. Die Übernahme des Elektro Bicycle Geschäfts von PEXCO war ein weiterer wichtiger Schritt, um die Aktivitäten auch im Bereich der Fahrrad-Elektromobilität zu intensivieren. Die Elektrofahrräder werden unter den Marken HUSQVARNA E-Bicycles und R Raymon vorangetrieben, um am attraktiven Marktwachstum im E-Bicycle Segment zu partizipieren und sich in diesem Bereich zu einem bedeutenden internationalen Player zu entwickeln. Durch die Innovationsstärke sieht sich die Pierer-Gruppe als Technologieführer im Zweirad-Sektor in Europa. Die Partnerschaft mit Bajaj, Indiens zweitgrößtem Motorrad-Hersteller, festigt die Wettbewerbsfähigkeit in den globalen Märkten.