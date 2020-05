Neuer «Kini Shop» in Wiesing (Tirol) heute eröffnet

Auf 600 Quadradmetern präsentiert Heinz Kinigadner sein umfangreiches Angebot, überwiegend in Orange

An der Adresse Larchwald 360 in A-6210 Wiesing (Tirol) eröffnete der ehemalige Motocross-Weltmeister Heinz Kinigadner heute seinen neuen «Kini Shop».

Wegen der Coronakrise verzögerte sich die Eröffnung des neuen «Kini Shops» in A-6210 Wiesing/Tirol auf den heutigen 4. Mai. «Wir haben offiziell erst seit heute geöffnet», erzählte der zweifache 250-ccm-Motocross-Weltmeister und Shop-Inhaber Heinz Kinigadner, der nicht nur Motorräder der Marken KTM, Husqvarna und GasGas verkauft, sondern auf 600 Quadratmetern Ausstellungsfläche auch seine eigene Kini-Bekleidungslinie mit Hoodies, T-Shirts, Offroad-Jerseys, Handschuhen, Helmen, Motorrad-Jacken, Cross-Hosen und alle anderen Accessoires anbietet, also alles, was das Motorradfahrer-Herz begehrt.

Das Bekleidungs-Sortiment ist auch über den Kini Online-Shop erhältlich. Der neue stationäre Kini-Shop in Wiesing befindet sich in unmittelbarer Nähe der Autobahnabfahrt und ist wochentags von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr geöffnet; am Samstag bleibt der Shop geschlossen.

«Wir hätten gerne früher aufgesperrt, aber wegen der Coronakrise durften nach Ostern nur Geschäfte mit maximal 400 Quadratmetern eröffnen», schilderte der stolze Hausherr Heinz Kinigadner (60), der in seinem Betrieb von Geschäftsführer Stefan Angerer sowie Tochter Isabell und Sohn Hannes unterstützt wird.