Honda: Show me the way to the next whiskey bar

Ab Juni ist die Honda Gold Wing mit Android Auto ausgestattet. Nun können alle Smartphone-Nutzer im Sattel der Gold Wing telefonieren, Musik hören und das Motorrad nach dem Weg fragen.

Bereits auf den Modelljahrgang 2018 war die Langstrecken-Tourenmaschine Honda Gold Wing das erste Motorrad, das mit Apple CarPlay Integration ausgestattet war. Damit konnte das iPhone einfach mit dem Motorrad verbunden werden, um zu telefonieren, Musik zu hören oder zu navigieren.



Ab Juni 2020 haben auch Smartphone-Nutzer diese Möglichkeit, dank der Integration von Android Auto in die Bordelektronik der Gold Wing. Dieses Programm ermöglicht es, mit Sprachsteuerung zu telefonieren, seine Lieblingsmusik zu hören und auf Google zuzugreifen.

Mit simpler Sprachsteuerung kann man sein Reiseziel festlegen, nach der nächsten Tankstelle, Sehenswürdigkeit oder nach dem nächsten Restaurant oder eben der nächsten Kneipe, in es sich gepflegt versumpfen lässt. Das alles, ohne die Hände vom Lenker zu nehmen oder irgendwelche fummeligen Schalter zu bedienen.



Bereits kündigt Honda an, dass in Zukunft mehr Modelle mit Android Auto und Apple CarPlay Integration ausgerüstet werden sollen.