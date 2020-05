Pierer Mobility: Neue Mitarbeiter, Gewinn trotz Krise

Die Pierer-Mobility-Gruppe (KTM, Husqvarna, GasGas) hat im Vorjahr mehr als 280.000 Motorräder verkauft. Jetzt wird wieder voll produziert, ab Juni wird sogar neues Personal eingestellt.

Die PIERER Mobility-Gruppe startet kraftvoll aus der Covid-19-Krise: KTM meldet die Neueinstellung von 70 Mitarbeitern nach Beendigung der Kurzarbeit und die Neuaufnahme von 45 Lehrlingen im ersten Lehrjahr. 2020 wird ein Gewinn erwirtschaftet.

Die PIERER Mobility-Gruppe mit den Marken KTM, Husqvarna Motorcycles und GasGas blickt auf eine positive Marktentwicklung nach Aufhebung des Shutdowns in den verschiedenen Weltregionen. «Seit 18. Mai produzieren wir wieder volles Rohr», berichtet Vorstand Hubert Trunkenpolz. «Mit Ende Mai gehen wir mit der ganzen Mannschaft aus der Kurzarbeit.»

Das Unternehmen des Vorstandsvorsitzenden Stefan Pierer hoffte vor wenigen Wochen noch, die Coronakrise ohne Entlassungen überstehen zu können. Bei der gestrigen Vorstandssitzung wurde sogar klargestellt: Die PIERER-Mobility-Gruppe wird das laufende Geschäftsjahr trotz aller Widrigkeiten mit Gewinn abschließen. Es werden zwar im Herbst keine Motorrad-Messen beschickt und die Kosten gesenkt, aber nach Beendigung der Kurzarbeit werden 70 Mitarbeiter neu eingestellt und dazu 45 Lehrlinge.

Die Rekordabsatzmenge von 280.000 Einheiten aus dem Vorjahr (Gewinn damals: ca. 50 Millionen Euro) wird jedoch wegen des Shutdowns 2020 nicht ganz erreicht werden. «Wir planen für das aktuelle Geschäftsjahr in Österreich die Produktion von 180.000 Motorrädern und weitere 70.000 Einheiten in Indien», berichtet Hubert Trunkenpolz. «Wir rechnen also mit einem Gesamtabsatz von 250.000 Motorrädern.»

Der Aktienkurs der Pierer Mobility AG brach zu Beginn der Krise stark ein, hat sich aber an der Börse in Zürich bereits um mehr als 40 Prozent auf CHF 43.55 erholt.

Der österreichische Motorradhersteller freut sich über positive Marktentwicklungen nach Aufhebung des Shutdowns in den verschiedenen Weltregionen. Der Motorradmarkt habe sich besonders in den USA überraschend stark entwickelt, meldet das Unternehmen aus Mattighofen im Innviertel.

Die Marken KTM und Husqvarna konnten davon besonders profitieren und hohe Marktanteilsgewinne erzielen. Darüber hinaus konnte die E-Bicycle-Sparte mit den Marken Husqvarna und R Raymon vom Fahrradboom in Europa profitieren. Es werden zweistellige Umsatzzuwächse gegenüber dem Vorjahr verzeichnet. Es sollen in diesem Jahr bis zu 80.000 Husqvarna E-Bicycles verkauft werden.

KTM hat die Produktion an den österreichischen Standorten wieder voll gestartet und beendet mit Ende Mai 2020 die Covid-19-bedingte Kurzarbeit. Aufgrund der positiven Marktentwicklungen in Europa und den USA wird KTM die Kapazitäten erhöhen und stellt mit Anfang Juni 70 Mitarbeiter an den österreichischen Standorten neu ein.

Der weltweite Personalstand erhöht sich somit auf mehr als 4000 Mitarbeiter und ist damit höher als zu Beginn der Kurzarbeit im März 2020.

Um den Fachkräftenachwuchs zu stärken, investiert die Pierer-Gruppe permanent in die Lehrlingsausbildung und erhöht die Anzahl der Lehrlinge. In das im Herbst beginnende Lehrjahr starten 45 Lehrlinge mit ihrer Ausbildung. Die duale Ausbildung gilt als wichtiger Erfolgsfaktor der Gruppe mit künftig insgesamt 170 Lehrlingen in 13 Lehrberufen.

Über die Gruppe

Die PIERER Mobility-Gruppe ist Europas führender «Powered Two-Wheeler»-Hersteller (PTW). Mit ihren weltweit bekannten Motorrad-Marken KTM, Husqvarna Motorcycles und GasGas zählt sie insbesondere bei den Premium-Motorrädern jeweils zu den europäischen Technologie- und Marktführern. Sämtliche Antriebstechnologien – vom Verbrennungs- bis Elektromotor – werden in Serie produziert und kommen zum Einsatz.

Als Pionier in der Elektromobilität für Zweiräder im Niedrigvoltbereich (48 Volt) hat die Gruppe mit ihrem strategischen Partner Bajaj die Voraussetzungen, eine global führende Rolle einzunehmen. Die Übernahme des Elektro Bicycle Geschäftes von PEXCO war ein weiterer wichtiger Schritt, um die Aktivitäten auch im Bereich der Zwei-Rad-Elektromobilität zu intensivieren. Die Elektrofahrräder werden unter den Marken Husqvarna E-Bicycles und R Raymon vorangetrieben, um am attraktiven Marktwachstum im E-Bicycle Segment zu partizipieren und sich in diesem Bereich zu einem bedeutenden internationalen Player zu entwickeln.

Durch unsere Innovationsstärke sieht sich Pierer Mobility als Technologieführer im Zweirad-Sektor in Europa. Die Partnerschaft mit Bajaj, Indiens zweitgrößtem Motorrad-Hersteller, festige die Wettbewerbsfähigkeit in den globalen Märkten, melden die Mattighofener.