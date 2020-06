Ducati: Freche Hypermotard im Street-Style

So sieht die Hypermotard 950 RVE aus

Der italienische Hersteller Ducati bringt im Sommer als spezielle und auch äußerlich kreative Version eines Fun-Bikes die Hypermotard 950 RVE auf den Markt.

Ducati präsentiert in diesem Sommer die brandneue Hypermotard 950 RVE, die die Funbike-Familie aus Borgo Panigale zusätzlich erweitern soll. Die RVE ist zwischen dem Einstiegsmodell Hypermotard 950 und dem Spitzenmodell Hypermotard 950 SP einzuordnen.

Äußerlich zeichnet sich die neue Hypermotard 950 RVE durch ihre Sonderlackierung namens «Graffiti» aus, die von der Straßenkunst inspiriert ist. Das Motorrad knüpft somit an das Konzept der Hypermotard 950 im Jahr 2019 an, die vor allem in den sozialen Medien viel Aufmerksamkeit erzielt hat.

Um die gleiche Fertigungsqualität vom ursprünglichen Concept-Bike auf die Serienfertigung zu übertragen, war es notwendig, in den Lackierungsphasen hochqualifizierte Arbeitskräfte einzusetzen. Dazu wurden Grafik-Folien mit sehr geringer Stärke verwendet. Das Ergebnis ist mit dem eines Airbrush-Designs vergleichbar.

Neben der Lackierung gab es auch ein technisches Upgrade der Serienausstattung: Das Elektronik-Paket der Hypermotard 950 RVE wird neben den bereits vorhandenen Komponenten wie ABS mit Slide by Brake-Funktion, Traction Control EVO und Wheelie Control durch einen sogenannten Ducati Quick Shifter (DQS) ergänzt.

Das aggressive Design ist inspiriert vom «Supermoto-Look» und wird geprägt durch die Doppel-Auspuffanlage unter dem Sitz und einem nach hinten offen wirkenden Gitter-Heckrahmen. Der flache und besonders taillierte Sitz garantiert dem Fahrer große Bewegungsfreiheit, der Boden ist mit Leichtigkeit zu berühren.

Die Hypermotard 950 RVE ist mit dem Zweizylinder-Testastretta-Aggregat mit 937 ccm Hubraum ausgestattet. Der Motor leistet 114 PS bei 9000 Umdrehungen pro Minute. Das gesamte Drehmoment (9,8 kgm) steht dem Fahrer zu 80 Prozent bereits bei 3000 Umdrehungen pro Minute zur Verfügung. Der Zweizylindermotor bietet sowohl beim sportlichen Fahren auf der Rennstrecke als auch auf kurvenreichen Landstraßen oder in der Stadt maximalen Fahrspaß.

Das Motorrad wird ab Juli bei den Ducati-Händlern erhältlich sein.