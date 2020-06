iXS Rucksack Day: Der perfekte Reisebegleiter

Ein Rucksack ist wirklich praktisch, um bei einer Motorrad-Tour alles Notwendige mitzunehmen. Mit dem iXS Rucksack Day, der eigens für Motorradfahrer entwickelt wurde, steht einer entspannten Fahrt nichts im Weg.

Der iXS Rucksack Day wurde speziell auf die Anforderungen von Motorradfahrern hin zugeschnitten. Ausgesuchte Materialien, hochwertige Verarbeitung und funktionales Design zeichnen den Rucksack aus. Besonderes Augenmerk wurde auf komfortable Traggurte gelegt, denn diese sind insbesondere bei langen Touren entscheidend für den Tragekomfort.

Jeder Motorradfahrer weiss: Durch den Fahrtwind entstehen zusätzliche Kräfte, die auf den Rucksack und die Gurte einwirken. Die Gurte sind ergonomisch geformt, weich gepolstert und vielseitig einstellbar. Mit dem vorhandenen Brust- und Bauchgurt lässt sich der iXS Rucksack Day individuell einstellen und auf alle Bedürfnisse optimal anpassen.

Der Rucksack ist so flexibel konstruiert, dass er – egal ob viel oder wenig Inhalt – stets flatterfrei und sicher am Körper anliegt. Diverse Zurrgurte aussen und ein per Reissverschluss erweiterbares Volumen ermöglichen dem Benutzer, seinen Rucksack immer so kompakt wie möglich zu tragen. Dadurch wird er windschnittig und liegt eng und flach am Rücken an.

Mit 20 Litern Ladevolumen bietet der iXS Rucksack Day genügend Platz für das Gepäck, das auf einer Tagestour benötigt wird. Zwei Aussentaschen bieten die Möglichkeit, häufiger Benötigtes schnell zugänglich zu verstauen. Die Geheimtasche auf der Rückseite schützt die wichtigsten Sachen vor Langfingern.

Dank seiner Allround-Qualitäten ist der iXS Rucksack Day auch für viele weitere Tätigkeiten optimaler Reisebegleiter, beispielsweise in der Freizeit oder auf der Bike-Tour. Mit dem robusten Textilband auf der Rückseite lässt sich der Rucksack über den ausfahrbaren Handgriff eines Reisekoffers stülpen und wird so zum idealen Handgepäckstück.