Orange E-Experience: KTM Motohall samt Fahrspaß

Viermal monatlich bietet die KTM Motohall in Kombination mit dem KTM E-Cross Center in Munderfing ein besonderes Paket an, das einen Besuch in der Erlebniswelt mit zwei Stunden Fahrspaß verbindet.

Von Mittwoch bis Sonntag (9 bis 18 Uhr) sind in der «KTM Motohall» in Mattighofen fast alle bisher bei KTM hergestellten Modelle zu sehen, dazu Erinnerungstücke aller KTM-Helden von Moissejew über Kinigadner bis zu Cairoli, Herlings, Walkner und Pol Espargaró.

Wer voll in die orange Welt eintauchen will, kann das mit einem besonderen Paket tun und den Besuch in der KTM Motohall mit zwei adrenalingeladenen Stunden im KTM E-Cross Center in Munderfing verbinden: Dort ist KTM-Offroad-Fahrspaß garantiert. Vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen bietet dieses Areal jede Menge Action – auch ohne Motorradführerschein. Voraussetzung sind neben einer gesunden körperlichen Verfassung nur eine Mindestgröße von 1,60 m und 18 Jahre als Mindestalter (ab 15 Jahren mit Einverständniserklärung der Eltern).

Zu Mittag wird außerdem noch ein Zwischenstopp im Restaurant «Garage» eingelegt, das als «Tuning-Station» für die Teilnehmer dient: Ideal nach dem KTM Motohall-Erlebnis und um gestärkt auf die Strecke zu gehen.

Das Package beinhaltet zum Preis von 119 Euro/Person pro Fahrer:

Eintritt in die KTM Motohall (ohne Führung)

Mittagessen im Restaurant Garage (25 Euro Gutschein)

Zwei Stunden im KTM E-Cross Center (inkl. Ausrüstung)

Eine Begleitperson erhält für 35 Euro/Person Zutritt zur KTM Motohall (ohne Führung) und ein Mittagessen im Restaurant Garage (25 Euro Gutschein).

Das KTM Motohall Offroad-Abenteuer kann direkt unter info.motohall@ktm.com oder +43 7742 6000 1953 gebucht werden. Verfügbare Termine und weitere Informationen unter: ktm-motohall.com