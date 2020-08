Pierer Mobility AG: 1400 Millionen Euro Umsatz 2020

Trotz Coronakrise, Lockdown und eines zweimonatigen Produktionsstopps erwartet die Pierer Mobility AG für das 2. Halbjahr einen Umsatz von 800 Mio Euro.

Auf Grund der starken globalen Nachfrage rechnet die Pierer Mobility AG im zweiten Halbjahr 2020 mit einer Umsatzsteigerung auf mehr als 800 Millionen Euro. Das entspricht einem signifikanten Wachstum gegenüber den Vorjahr, denn 2019 wurden in diesem Zeitraum 765,3 Millionen Euro umgesetzt.

Der von der Pierer Mobility AG (KTM, Husqvarna Motorcycles, GasGas) am 20. Juli für das laufende Geschäftsjahr angekündigte Umsatz wird bestätigt und soll die Marke von 1400 Millionen (die Rekordmarke im Geschäftsjahr 2019 lag bei 1520 Millionen Euro) übersteigen. Allein die jetzt zu 100 Prozent im Besitz der Pierer Mobility AG befindliche PEXCO wird mit den E-Bicycles (Husqvarna und R Raymon) bereits 110 Millionen Euro zum Umsatz beisteuern.

Trotz der weltweiten Pandemie rechnet die Pierer-Gruppe auch in diesem Geschäftsjahr mit einem Gewinn von mehr als 50 Millionen Euro.

Die EBIT-Marge für das Jahr 2020 wird zwischen 4 und 6 Prozent liegen, der Cash Flow wird über 30 Millionen Euro betragen.

Im ersten Halbjahr wurden 124.682 Motorräder und E-Bicycles verkauft. Im Vorjahr: 135.711 Motorräder.

Im ersten Halbjahr 2020 hat die PIERER Mobility Group einen Gesamtumsatz von EUR 600 Millionen (Vorjahr: EUR 754,9 Millionen) erzielt.

In den ersten sechs Monaten des Jahres wurden 70.171 Motorräder von KTM, HUSQVARNA und GASGAS sowie 34.351 HUSQVARNA and R RAYMON E-Bicycles verkauft. Das entspricht einer Steigerung von 1,3% im Vergleich zum Vorjahr, wobei damals noch keine E-Bicycles inkludiert waren.

Unter der Marke R Raymon wurden 8492 Fahrräder ohne E-Antrieb verkauft. Nicht weniger als 20.160 Motorräder hat Großaktionäre und Partner Bajaj in Indien verkauft. (Vorjahr: 32,539). So kam es zu einem Absatz von total 124.682 Motorrädern und E-Bikes im ersten Halbjahr 2020 (Vorjahr: 135.711).

Am 30. Juni 2020 waren bei der PIERER Mobility Group total 4.329 Personen beschäftigt, 3.592 davon in Österreich, also 83 %.

Weitere Marktanteilsgewinne werden von der Gruppe aus den USA, Australien und Europa gemeldet. In den ersten sechs Monaten des aktuellen Geschäftsjahrs hat die PIERER Mobility Group den Gesamtmarkt jenseits von 120 ccm (minus 7,4%) «outperformed». Die Zulassungen wurden um 1,4 % gesteigert, der Marktanteil stoeg deshalb um 1 Prozent auf 11.8 %.

Die Pandemie hat auch zu einem geänderten Mobilitätsverhalten geführt, es wird nicht zuletzt wegen der Maskenpflicht ein Rückgang im öffentlichen Verkehr verzeichnet. Dadurch erleben die Zweiradhändler einen weltweiten Boom, der zu zweistelligen Wachtumsraten bei den Motorradzulassungen führt und auch den E-Bicycle-Absatz in neue Höhen treibt.



Rückenwind bekommen die drei Motorradmarken durch die anhaltenden sportlichen Erfolge. Allein KTM hat bereits 307 Weltmeisterschaften gewonnen und zuletzt in Brünn (Binder) und Spielberg (Oliveira) auch in der Königsklasse MotoGP die ersten zwei GP-Siege errungen. Und GasGas gewann in Kegums/Lettland mit Glenn Coldenhoff erstmals in der Geschichte einen Motocross-WM-Lauf.