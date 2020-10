Abgesagt: Motocross- und Racingmarkt Sursee/Schweiz

Entspannte Marktstimmung in Sursee am Motocross- und Racingmarkt: Wir werden diesen Event vermissen

Abgesagt: Der Motocross- und Racingmarkt in Sursee/Schweiz kann dieses Jahr nicht stattfinden

Am 30. und 31. Oktober hätte wieder gefeilscht und gehandelt werden können. Daraus wird dieses Jahr nichts, der über die Landesgrenzen hinaus bekannte Motocross- und Racingmarkt ist abgesagt.

Der traditionelle Motocross- und Racingmarkt war in den vergangenen Jahren für Rennfahrer, Sportfans und Schnäppchenjäger ein absoluter Renner. Am Freitag Nachmittag und Samstag des letzten Oktober-Wochenendes wurde jeweils auf dem Gelände der Hostettler AG in Sursee/Kanton Luzern getauscht, verkauft, gekauft und gefeilscht.

Am Motocross- und Racingmarkt konnten Privatpersonen gebrauchte Wettbewerbsmaschinen - egal welcher Marke - sowie gebrauchte Racing-Ersatz- und -Zubehörteile zum Kauf anbieten und dabei die Preise selber bestimmen. Als Yamaha Importeur und Produzent von iXS Motorcycle Fashion nutzte Hostettler den Anlass, um Racingteile, Reifen, Helme, Stiefel, Motorsportbekleidung und vieles mehr zu einmalig günstigen Sonderpreisen unzubieten.

Daraus wird nun nichts, wegen der aktuellen Lage rund um Covid-19 und zum Schutz der Mitarbeitenden sowie der Besucher hat die Hostettler Group entschieden, den diesjährigen Motocross- und Racing-Markt abzusagen. Dieser hätte am 30./31. Oktober 2020 in Sursee stattgefunden. «Wir bedauern diesen Entscheid sehr. Dennoch hoffen wir, damit der weiteren Ausbreitung des Coronavirus entgegenwirken zu können. Wir freuen uns, Sie im nächsten Jahr wieder am Cross-Markt begrüssen zu dürfen», begründet Hostettler die Absage.