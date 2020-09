Harley-Davidson: Neuauflage von «The Enthusiast»

In einer Zeit, in der Motorradmagazine nur noch Online oder gar nicht mehr erscheinen, legt Harley das 2008 eingestellte Kundenmagazin The Enthusiast wieder als gedruckte Zeitschrift auf.

Harleys Kundenmagazin «The Enthusiast» existierte von 1916 bis 2008, dann wurde es mit dem HOG Tales Magazine zusammengelegt und unter dem Titel HOG Magazine publiziert als Clubzeitschrift der Harley-Fahrervereinigung HOG (Harley Owners Group).

Nun ist The Enthusiast wieder erschienen, sowohl online als auch in gedruckter Form. Das HOG Magazine ist eingestellt. The Enthusiast soll aber nicht nur für HOG-Mitglieder bestimmt sein, sondern auch auf anderen Kanälen vertrieben werden.

Die erste Neuausgabe ist in den USA bereits erschienen. Hauptgeschichte sind die Abenteuer von Ewan McGregor und Charley Boorman, die auf Elektro-Harleys mehr als 20.000 km durch Südamerika gefahren sind.

The Entusiast soll viermal jährlich erscheinen, mit einer Auflage von 500.000 in den USA und weiteren 150.000 für den Rest der Welt. Damit ist The Enthusiast das weltweit auflagenstärkste Motorradmagazin, und nach dem deutschen Motorrad (1903) und dem italienischen Motocyclismo (1914) das drittälteste in gedruckter Form erscheinende Motorradmagazin.

Allen HOG-Mitgliedern wird The Enthusiast zugestellt. Dazu kann das Magazin in Harleys eCommerce bestellt werden, wird über Harley-Händler und weitere, ausgewählte Motorradshops verkauft zum Preis von 9.95 $. Die App-Version für iOS- oder Android-Smartphones und Tablets ist kostenlos.