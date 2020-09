Custombike-Show Bad Salzuflen findet statt

Die grosse Party findet statt: Vom 4. bis 6. Dezember 2020 ist Custombike-Show in Bad Salzuflen

Die Messe Ostwestfalen hat die Custombike-Show des insolventen Huber Verlags übernommen und veranstaltet die Messe für umgebaute Motorräder wie geplant vom 4. bis 6. Dezember 2020 in Bad Salzuflen.

Die Synergien passten perfekt, als der Mannheimer Huber Verlag ab 2005 die Custombike-Show in Bad Salzuflen veranstaltete. Mit den Magazinen Custombike und Dream Machines, den Kontakten in die Branche und der nötigen Manpower war der Huber Verlag der ideale Veranstalter für diese Eevnt-Messe.

Die Custombike-Show entwickelte sich in der Folge zur weltgrössten Messe für umgebaute Motorräder und die dazugehörige Szene. 2019 wurden 32.000 Besucher, 1000 Motorräder und 300 Aussteller gezählt. Als der Huber Verlag am 4. Februar dieses Jahres Insolvenz anmeldete, war kurzzeitig auch unklar, was mit der Custombike-Show geschehen werde.

Inzwischen hat sich die Messe Ostwestfalen GmbH die Rechte an der Custombike-Show gesichert. Ebenso stiessen zwei ehemalige Mitarbeiter des Huber Verlags zur Messe Ostwestfalen. Die Durchführung der Custombike-Show vom 4. bis 6. Dezember 2020 in Bad Salzuflen ist damit gesichert.