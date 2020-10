Jetzt doch nicht: Motorradwelt Bodensee abgesagt

Derzeit nicht möglich: Publikumsmessen wie die Motorradwelt Bodensee in Friedrichshafen

Noch vor zwei Wochen hielt der Veranstalter an der Durchführung vom 29. bis 31. Januar 2021 fest, jetzt kommt die Absage: Die Motorradwelt Bodensee in Friedrichshafen kann nicht stattfinden.

Begründet wird die Absage mit der aktuellen Zuspitzung der Corona-Pandemie. Das Messe-Team war in den vergangenen Tagen und Wochen noch sehr optimistisch, weil sich der Anmeldestand für die Veranstaltung, die Ende Januar 2021 auf dem Messegelände in Friedrichshafen am Bodensee geplant war, sehr vielversprechend darstellte.

Aufgrund der jüngst rasant steigenden Infektionszahlen und dem daraus resultierenden Aussteller-Rückzug sagt die Messeleitung nun den Event ab. «Wir bedauern es sehr, aber leider lassen uns die aktuellen Entwicklungen keine andere Wahl für die Motorradwelt Bodensee, erklärt Projektleiterin Petra Rathgeber die schwerwiegende Entscheidung, die das Team jetzt treffen musste.

Die vom 29. bis 31. Januar 2021 geplante Motorradmesse auf dem Messegelände in Friedrichshafen kann unter den derzeitigen Bedingungen nicht stattfinden. Aktuell könne man nicht abschätzen, wie sich die Situation bis zum Januar 2021 entwickelt. Das Messeteam hofft deshalb auf das Verständnis aller Beteiligten und macht sich ab sofort an die Planung für die nächste Ausgabe im Januar 2022. Der Termin ist bereits fixiert: 28. bis 30. Januar 2022.