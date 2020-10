Auch abgesagt: Keine Custombike-Show Bad Salzuflen

Keine Normalität in Sicht: Auch die Custombike-Show in Bad Salzulen ist abgesagt

Wegen der rasant steigenden Infektionszahlen ist nun auch die Custombike-Show in Bad Salzuflen abgesagt. Diese hätte vom 4. bis 6. Dezember 2020 stattfinden sollen.

Nach dem Konkurs des Huber Verlags übernahm die Messe Ostwestfalen GmbH die Rechte an der Custombike-Show. Mit nur knapp fünf Monaten Vorlaufzeit startete das Veranstalter-Team im Juli hochmotiviert in die Organisation der jährlich stattfindenden Motorradmesse. Die Veranstaltung sollte trotz Corona stattfinden, um ein Zeichen zu setzen für die Branche, die Aussteller und letztendlich auch für die Besucher.

Doch die seit Mitte Oktober rasant steigenden Infektionszahlen führten zu großen Verunsicherungen und zu verstärkten aber verständlichen Absagen auf der Ausstellerseite, sodass eine Custombike-Show nicht im gewohnten Rahmen stattgefunden hätte.

Darum hat sich die Messe Ostwestfalen dazu entschieden. ihre neu gekaufte Messe für dieses Jahr abzusagen. «Unseren Blick richten wir aber nun nach vorn», so Andreas Reibchen, Geschäftsführer der Messe Ostwestfalen, «auch wenn so ein Rückschlag für uns, alle Beteiligten und Mitstreiter mehr als bitter ist. Wir hoffen auf ein baldiges Ende der Pandemie, sowie auf eine Rückkehr zur Normalität und freuen uns jetzt schon auf die Custombike-Show 2021.»

Diese soll turnusgemäß am ersten Dezemberwochenende, also vom 3. bis 5. Dezember 2021 in Bad Salzuflen stattfinden.