MV Agusta Superveloce: Inspiriert von Alpine A110

MV Agusta schließt sich mit Alpine zusammen, dem legendären französischen Hersteller von Renn- und Sportwagen. Produkt dieser Kooperation ist eine auf 110 Exemplare limitierte Sonderserie.

Die Serie der limitierten Sonderauflagen bei MV Agusta reisst nicht ab. Nun wird eine Superveloce aufgelegt, inspisiert vom Styling des Alpine A110. Das Monaco Design Studio, die Speerspitze der Designabteilung von MV Agusta für die Entwicklung von exklusiv designten Modellen, war von Anfang an in das Projekt eingebunden und arbeitete in engem Kontakt mit den Designern von Alpine.

Die blaue Lackierung der Superveloce Alpine entspricht dem Outfit des aktuellen A110. Auch die erhabenen„A-Logos auf den Verkleidungen erinnern an die originalen A110-Details, ebenso wie die schwarzen Alcantara-Sitze mit blauen Nähten und die CNC-gefrästen schwarzen Felgen. Um die Zusammenarbeit zwischen den beiden nationalen Traditionsmarken zu würdigen, tragen beide Seiten des Vorderkotflügels die französische und die italienische Flagge.

Dazu Timur Sardarov, CEO von MV Agusta: «Viele Alpine-Kunden sind auch große MV Agusta-Fans und umgekehrt. In der Superveloce Alpine werden die beiden Welten in idealer Weise miteinander verbunden, in Synergien in Bezug auf Design,

Persönlichkeit und Stil. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit einer der begehrtesten Marken in der Geschichte des Motorsports und sind zuversichtlich, dass diese limitierte Auflage bei Motorradfahrern und Motorsportfans auf der ganzen Welt auf Begeisterung stoßen wird.»

Patrick Marinoff, Geschäftsführer von Alpine, fügt hinzu: «Die MV Agusta ist ein Symbol für italienische Handwerkskunst und Exzellenz. Unsere beiden Marken werden von der gleichen Leidenschaft für die Schaffung wunderschön konstruierter Produkte und einzigartiger Emotionen für unsere Kunden angetrieben. Die Superveloce Alpine ist ein großartiges Stück Design und Technologie, das hinsichtlich Leistung und Fahrvergnügen keine Kompromisse eingeht.»

An der Superveloce Alpine sind etliche Kunststoffteile durch Karbonteile ersetzt, was das Gewicht auf 173 kg drückt. Im mitgelieferten Racingkit ist unter anderem ein Arrow-Rennauspuff mit drei Endrohren und ein spezielles Motor-Steuergerät enthalten. Als optische Highlights wurden ein CNC-gefräster Tankdeckel mit Lederriemen und Alpine-Logo hinzugefügt.

Aufkleber aus gebürstetem Aluminium am Lenkkopf mit fortlaufender Nummerierung 001 bis 110, eine kundenspezifische Abdeckplane und ein Ursprungszeugnis weisen jedes Motorrad als Unikat aus. Der Vertrieb der Superveloce Alpine wird über das MV-Händlernetz erfolgen, zum Preis ab 36.300 Euro, einschließlich Racing Kit.