Red Bull Ring 2021: F1, MotoGP und noch viel mehr!

Highlight der österreichischen Motorsport-Saison: Formel 1 am 4. Juli 2021 am Red Bull Ring

DTM, IDM, ELMS, ADAC GT Masters, Histo Cup und das Rupert Hollaus Gedächtnisrennen: Am Red Bull Ring ist während der ganzen Saison 2021 Motorsport-Action auf zwei und vier Rädern angesagt.

Vor fast 10 Jahren – Mitte Mai 2011 – wurde der Red Bull Ring eröffnet. Allein zu den Königsklassen Formel 1 und MotoGP sind seit 2014 bzw. 2016 insgesamt über 1,7 Millionen Fans ins Murtal gepilgert. Hochkarätige Rennserien wie die DTM, das ADAC GT Masters, die ELMS oder die IDM begeisterten im vergangenen Jahrzehnt zusätzlich Hunderttausende Zuschauer an der Rennstrecke im Herzen der Steiermark.

Dieses Jubiläum wird 2021 mit einem prallen Motorsport-Jahresprogramm gegangen. Zusätzlich zu den beiden Highlights im österreichischen Motorsport-Sommer – den Königsklassen Formel 1 und MotoGP – werden gleich mehrere Comebacks am Spielberg gefeiert.

In bester Erinnerung sind die DTM (Deutsche Tourenwagen Masters) und die IDM (Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft) den heimischen Fans, die ebenso wie die ELMS (European Le Mans Series) 2021 ins Murtal zurückkehren.

Den Kalender komplettieren populäre Rennserien wie Histo Cup oder das Rupert Hollaus Gedächtnisrennen. Mit dem Biathlon Camp, „Kabarett am Ring“ und den vierten «Krone E-Mobility Play Days» gibt es auch abseits von Motorsport volles Programm am Spielberg.

Wer sich dieses breite Angebot an hochkarätigen Rennsport-Events lückenlos geniessen will, hat die Wahl zwischen zwei vorteilhaften Saisonpass-Angeboten: Der Season Pass Premium zum Preis von 695 Euro und der Season Pass Standard zum Preis von 195 Euro, die beide ab sofort erhältlich sind.

Mit dem Season Pass Premium haben Ticket-Inhaber immer einen Sitzplatz auf der überdachten Start-Ziel-Tribüne mit bester Sicht auf die Boxen und die Siegerehrung sowie einen kostenlosen Parkplatz reserviert.

Der Season Pass Standard garantiert einen Stehplatz bzw. freie Platzwahl, falls die Stehplatzbereiche bei einem Event nicht geöffnet sind.Jede Menge Vorteile sowie ein „Red Bull Ring Fan Package“ sind Season Pass-Inhabern garantiert. Sollte eine Reduzierung der Zuschauer nötig sein, werden Season Pass-Besitzer bei der Vergabe der verfügbaren Plätze bevorzugt behandelt.

Jahresprogramm Red Bull Ring 2021

29.01.-30.01. J.Athletics Biathlon Camp

15.02.-21.02. Kleine Zeitung Tennis in the Box – Adventure Padel am Red Bull Ring

19.02./20.02. Kabarett am Ring: Manuel Rubey/ Klaus Eckel

27.03.-28.03. Josefimarkt

09.04.-11.04. Histo Cup Saisonstart

09.05. Club Ventilspiel

15.05.-16.05. ELMS – European Le Mans Series

21.05.-23.05. Rundstrecken Trophy

11.06.-13.06. ADAC GT Masters

02.07.-04.07. Formul 1 Großer Preis von Österreich

13.08.-15.08. Motorrad Grand Prix von Österreich

21.08.-22.08. Rupert Hollaus Gedächtnisrennen

27.08.-29.08. IDM

03.09.-05.09. DTM

25.09.-26.09. Krone E-Mobility Play Days