Suzuki GSX-R1000R Legend Edition: Sieben Legenden

Passt farblich bestens in die Weltmeister-Box: Suzuki GSX-R1000R in den Farben von Joan Mir

Die Suzuki GSX-R1000R in der Farbgebung der Werkssuzuki von Barry Sheene im Jahre 1977

Der italienische Suzuki-Importeur bietet nicht nur die Sonderedition der GSX-R1000R in den Farben von Weltmeister Joan Mirs sondern weitere sechs Versionen in den Farben früherer Weltmeister.

Barry Sheene, Marco Lucchinelli, Franco Uncino, Kevin Schwantz, Kenny Roberts Junior und nun Jona Mir: Diese sechs Fahrer haben auf Suzuki Weltmeistertitel in der Motorrad-Königsklasse gewonnen.

Kettenraucher Barry Sheene (GB) holte gleich zwei WM-Titel in der 500er Klasse in Folge, 1976 und `77. Marco Lucchinelli und Franco Uncini holten auf Suzuki 1981 und `82 den 500er WM-Tilel nach Italien. 1993 gewann der Texaner Kevin Schwantz seinen einzigen WM-Titel, und im Jahr 2000 wurde Kenny Roberts junior zum 500er Weltmeister gekrönt, beide auf Suzuki RG 500.

Auf die Saison 2002 erfolgte der Wechsel auf Viertaktmotoren, und Suzuki musste sich bis Ende 2020 gedulden, bis nach 20 Jahren mit Joan Mir wieder ein Suzuki-Pilot Weltmeister der Königsklasse des Motorradsports wurde.

Nun bietet der italienische Importeur die Suzuki GSX-R1000R nicht nur in den Farben der MotoGP-Rennmaschine von Joan Mir an, sondern als Legend Edition auch in den sechs weiteren Farbvarianten aus den glorreichen Jahren, als Suzuki die 500er WM gewann. Alle Varianten sind zusätzlich mit einem Auspuff von Akrapovic und einer Abdeckung des Beifahrersitzes aufgewertet.

Diese Legend Edition können bis 31. Januar 2021 zum Preis von 22.500 Euro auf einer speziellen Homepage reserviert werden. Ob diese Sondermodelle 2021 auch in anderen Ländern angeboten werden, ist nicht bekannt.

Ebenso bietet der Schweizer Suzuki-Importeur die Suzuki GSX-R1000R in den Farben der Werksmaschine von Joan Mir an.