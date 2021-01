SUV-Coupé Cupra Formentor: Dank ABT mit 370 PS

​Die Seat-Tochterfirma Cupra bietet mit dem Formentor ein dynamisches SUV an. ABT Sportsline steigert die Leistung des Coupés auf 370 PS, dazu gibt es schöne Felgen und ein strafferes Fahrwerk.

Cupra ist ein Tochterunternehmen des spanischen Autoherstellers Seat. Mit dem Modell Formentor (benannt nach dem nördöstlichsten Punkt der Ballearen-Insel Mallorca) wird seit Juli 2020 ein äusserst attraktives SUV-Coupé angeboten. Diese gelungene Basis haben die Ingenieure von ABT Sportsline aufgegriffen – sie steigern die Leistung von 310 PS (228 kW) und 400 Nm auf eindrucksvolle 370 PS (272 kW) und 450 Nm. Für den perfekten Sound wird zudem eine vierrohrige Abgasanlage mit mattschwarzen Edelstahlendrohren verfügbar. Das aktive Fahrwerk kann auf Wunsch mit ABT Fahrwerksfedern versehen werden. Zudem stehen vier unterschiedliche Felgen-Designs zur Auswahl.

Die spanische Marke Cupra brilliert durch besonders dynamische Fahrzeuge auf Seat-Basis. Mit dem SUV-Coupé Formentor ist das erste Modell mit komplett eigenständiger Karosserie auf dem Markt gebracht worden. Sportlich ambitionierte Autofahrer lockt dabei jedoch nicht nur die dynamische Linienführung: Denn das Topmodell namens VZ 2.0 TSI kann immerhin mit 310 PS (228 kW) und 400 Nm aufwarten.

Darüber hinaus wurde das hier serienmäßige Aktivfahrwerk gemeinsam mit Rennfahrer Mattias Ekström abgestimmt, der früher für ABT Sportsline in der DTM fuhr. Aktuell startet der bekannte Pilot übrigens für das Team ABT CUPRA XE in der neuen Elektro-Serie Extreme E.

Angesichts der engen Zusammenarbeit mit der spanischen Marke versteht es sich von selbst, dass die Allgäuer nach dem Ateca auch den neuen Formentor sportlich optimieren. Der weltgrößte Veredler für Fahrzeuge aus dem VW- und Audikonzern bringt deshalb für den Formentor unter anderem eine ABT Power-Leistungssteigerung auf 370 PS (272 kW) und 450 Nm an den Start.



Dabei kommt das Hightech-Steuergerät ABT Engine Control (AEC) zum Einsatz. Der Zuwachs von 60 PS (44 kW) und 50 Nm schlägt sich in der Beschleunigung nieder, so dass für den Spurt von 0 auf 100 km/h nur noch 4,6 statt 4,9 Sekunden vergehen. Damit rückt sogar ein handgeschalteter Porsche Boxster GTS in Schlagdistanz. Wer den Spurt akustisch noch emotionaler untermalen möchte, kann zum Ende des 1. Quartals 2021 zusätzlich eine vierrohrige ABT Abgasanlage ordern. Die Durchmesser der mattschwarzen Edelstahlendrohre betragen stattliche 102 mm.



Für das aktive Fahrwerk gibt es auf Wunsch zudem ABT Fahrwerksfedern, die rundum für eine Tieferlegung von bis zu 35 mm sorgen.



Ein zusätzlicher Blickfang sind die attraktiven Leichtmetallräder von ABT Sportsline. So ist das Fotofahrzeug mit dem 20 Zoll großen Rad ABT Sport GR ausgerüstet. Dieses mattschwarze Design beeindruckt mit seinem stark konkaven Felgenbett und einer komplett diamantbedrehten Oberfläche. Optional ist das Rad in «glossy black» mit diamantbedrehtem Felgenhorn verfügbar. Weitere Möglichkeiten sind mit den 19-Zoll-Modellen ABT DR und ER-C sowie dem 20-Zoll-Rad FR gegeben. In Summe bietet der Fahrzeugveredler somit zahlreiche Optionen, um die Faszination des Cupra Formentors noch zu steigern.



Bei ABT Sportsline erfahren Sie mehr über die verschiedenen Updates für den Formentor. Das Basispaket für die Leistungssteigerung auf 370 PS kostet inklusive MwSt. 2370 Euro. Alle Preise finden Sie hier.