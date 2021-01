BMW Motorrad: Keine Publikumsmessen mehr

BMW richtet die Strategie für Produktvorstellungen neu aus und verzichtet auf die Teilnahme an den Leitmessen EICMA Mailand und Intermot Köln. Derweil entsteht in der Schweiz die erste Onlinemesse.

BMW schreibt etwas verklausuliert: «Neue Live- und Digitalformate treten bei BMW Motorrad zukünftig verstärkt an die Stelle traditioneller Messeauftritte. Insbesondere entfallen dadurch die bisher zentral von BMW Motorrad ausgerichteten klassischen Engagements auf den beiden Leitmessen EICMA in Mailand und Intermot in Köln».

Diese Neuausrichtung der Kommunikationsstrategie betraf schon vergangenes Jahr auch die Swiss-Moto in Zürich, die grösste Motorradmesse der Schweiz – BMW war nicht dabei. Weil auch 2021 keine Swiss-Moto stattfindet, ist eine initiative Truppe dabei, die erste Schweizer Motorrad Online Messe auf die Beine zu stellen, die von 10. bis 13. März ausschliesslich im Internet und auf den sozialen Medien stattfinden wird. (Wir wünschen an dieser Stelle den deutschen und österreichischen Lesern viel Spass mit dem Schweizer Dialekt im folgenden Video))

Derweil gibt BMW Motorrad bekannt, dass neue Produkte und Angebote mit hauseigenen Formaten von BMW Motorrad und der BMW Group sowie mit externen Formaten – sowohl live als auch digital – unter Berücksichtigung der jeweils definierten Anforderungen der unterschiedlichen Zielgruppen und Mediengattungen kommuniziert werden.

Noch verschwurbelter kann man kaum sagen, dass man der Meinung ist, dass Publikumsmessen überholt sind. Ein Grund dürften die hohen Kosten sein. Diese sind teilweise verursacht von den Messeveranstaltern, deren pompöse Messezentren Fixkosten verursachen, die sich nicht mehr decken lassen.

«Unsere strategische Neuausrichtung der Kommunikation in Form des verstärkten Einsatzes von Live- und Digitalformaten ermöglicht es uns, zukünftig noch mehr Menschen weltweit für Produkte und Angebote von BMW Motorrad zu begeistern und sie optimal zielgerichtet anzusprechen», so Dr. Markus Schramm, Leiter BMW Motorrad.

Schramm sieht die Zukunft in der direkten Kommunikation mit Kunden und Interessenten über digitale Kanäle, wenngleich BMW beteuert, sein Produktangebot auch weiterhin auf ausgesuchten regionalen Motorradmessen den Besuchern zu präsentieren und gegenüber sich neu entwickelnden Formaten offen zu sein.

BMW glänzte an den Leitmessen mit repräsentativen Messeständen, die immer gut besucht waren. Nun ist man bei BMW zum Schluss gekommen, dass sich mit gleich viel oder weniger Geld und Personaleinsatz über digitale Kanäle ebenso viele oder gar noch mehr potentielle Kunden und Interessenten erreichen lassen.

Um wieder das Beispiel der Swiss-Moto zu erwähnen: Der grössten Motorradmesse der Schweiz blieben bei der vorläufig letzten Durchführung im Februar 2020 neben BMW auch Triumph und der Piaggio-Konzern fern. Die Diagnose ist nicht eindeutig: Die Verkaufszahlen von BMW und den Piaggio-Marken Guzzi und Aprilia stagnierten in einem Markt, der um 21,6 % wuchs, Triumph legte mit einem Plus von 28 % überdurchschnittlich zu.