M? Was bedeutet das M?

Follow the M, folge dem M, wird allen geraten, die sich in diesen Zeiten im Homeoffice langweilen

Seit Jahrzehnten rätseln wir, was das «M» der Gesangskapelle Boney M. bedeutet. Nun ist dieses M überraschend in der Motorradwelt aufgetaucht.

Ganz im Dunkeln tappen wir diesmal nicht: Die Hinweise verdichten sich, dass es sich um eine neue Marke aus dem österreichischen Multimarken-Handelshaus KSR Group handeln könnte. Der Familienbetrieb hat seinen Hauptsitz in Gedersdorf und wird geführt von Christian und Michael Kirschenhofer.

KSR vertreibt unter anderem Benelli, Malaguti, Lambretta, CF Moto, Royal Enfield und lässt die Eigenmarken KSR Moto und Brixton bauen. Pro Jahr werden rund 60.000 motorisierte Zweiräder vertrieben.

Nun beunruhigt uns KSR mit einem Video, in dem uns eine Bereicherung unseres Daseins in Form des Buchstabens «M» in Aussicht gestellt wird, dem zu folgen wir aufgefordert sind. Am 16. Februar soll uns mehr verraten werden.