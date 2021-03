WP XPLOR PRO 7448: Mehr Komfort, kein Durchschlagen

Die Luftgabel XPLOR PRO 7448 Air Fork von WP Suspension kombiniert Luftfederung mit Cone ValveTechnologie und Closed Cartridge Bauweise.

Bei der in dieser Gabel AER Technologie übernehmen Luftpolster in den Gabenholmen die Funktion der Feder. Dadurch lässt sich die Federhärte mit einer speziellen Pumpe von aussen mit ein paar wenigen Handgriffen verändern bzw. anpassen. Durch den Wegfall der Stahlfeder wiegt die Gabel trotz robusten 48 mm Durchmesser der Innenrohre nur 7529 Gramm.

Beim Split-System wird am rechten Gabelholm die Druckstufendämpfung eingestellt, links die Zugstufe. In beiden Holmen sind geschlossene Dämpferpatronen verbaut, was eine konstante Dämpferfunktion ermöglicht.

In der XPLOR PRO 7448 ist die so genannte Cone Valve Technologie verbaut. Das Dämpferöl strömt nicht durch Shim-Pakete, sondern durch konische Dämpferventile im Dämpferkolben. Durch diese Verntile strömt das Öl ohne Turbulenzen, was eine lineare Dämpfung ergibt. So kann mit hoher Dämpferkraft gefahren werden, ohne dass dafür eine Komforteinbusse hinzunehmen ist.

Da sich die Einsteller für die Dämpfung beide auf dem oberen Gabelholmendeckel befinden, dann die Dämpfung vom Fahrer sehr kurzfristig angepasst werden, zum Beispiel während eines Enduro-Wettbewerbs vor den Sonderprüfungen.

Durch die Kombination der Luftgabel mit geschlossenen Dämpferpatronen und Cone Valve Technologie verspricht WP ein einzigartiges Ansprechverhalten bei hohen Geschwindigkeiten, konstante Dämpfleistung mit hoher Durchschlagssicherheit bei harten Schlägen und hohen Fahrkomfort.

Die XPLOR PRO 7448 Air Fork ist für folgende Modelle erhältlich: KTM EXC (150, 250, 300) und EXC-F (250, 350, 450, 500) ab 2017. Husqvarna: TE (150, 250, 300) und FE (250, 350, 450, 501) ab 2017. GasGas EC (250, 300) und EC-F (250, 350) Modelle 2021.