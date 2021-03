KTM 1290 Super Duke RR: Erlkönig erwischt

Vorgestellt werden soll die KTM 1290 Super Duke RR Ende März, SPEEDWEEK-Leser wissen schon heute mehr über dieses Motorrad, von dem KTM nur 500 Stück bauen wird.

Im Segment der starken Hypernakedbikes ist in den letzten Jahren einiges in Bewegung gekommen. So haben Ducatis Streetfighter V4 und MV Agustas Brutale 1000 RR die Leistungsgrenze in dieser Kategorie auf weit über 200 PS verschoben und Triumph hat kürzlich mit der neuen Speed Triple ein Modell auf die Räder gestellt, dass KTMs 1290 Super Duke R sehr auf die Pelle rückt.

Bereits seit einigen Monaten kursiert das Gerücht, dass KTM darauf mit einem limitierten Sondermodell seiner Naked-Bike-Rakete reagieren will, die den Namen 1290 Super Duke RR tragen wird, doch Details sind uns bislang verwehrt geblieben. Jetzt konnten wir einen nahezu fertig entwickelten Prototypen auf letzten Testfahrten ablichten und die dabei entstandenen Fotos zeigen deutlich, wo die bedeutendsten Unterschiede zur Super Duke R liegen dürften.

So fällt zum Beispiel das geänderte Heck mit den in die Blinker integrierten Heckleuchten ins Auge, sowie der Verzicht auf einen Soziussitzplatz. Flankiert wird dies von einer nun aus Carbon gefertigten Verkleidung des Heckrahmens. Überhaupt kommt Carbon an vielen Stellen an der Super Duke RR zum Einsatz: So sind auch Spoiler, Windschild, Ketten- und Spritzschutz, die neuen Bremskühlschächte und diverse Kleinteile allesamt aus dem teuren Werkstoff gefertigt. Der neue Akrapovic-Auspuff besteht gar größtenteils aus Titan, die ungefederten Massen sollen mithilfe neuer Schmiedefelgen aus Aluminium reduziert werden und auch Magnesium wird an einigen Stellen zum Einsatz kommen. All das soll sich, so hört man, zu einer Gewichtsersparnis von bis zu 9kg summieren, was ein Trockengewicht von rund 180kg bedeuten würde.

Diese 180 Kilogramm werden von einem, zur regulären 1290 Super Duke R kaum veränderten, LC8-V2 in Bewegung gesetzt. Denn anders als man zunächst erwarten würde, ändert sich an den reinen Leistungsdaten des bisherigen Motors nichts, das zumindest legen bereits verfügbare Eintragungen beim deutschen Kraftfahrbundesamt nahe. Geringe Änderungen beim Motormapping, um zum Beispiel ein charakteristisches Ansprechverhalten zu erreichen, sind dennoch zu erwarten.

Zudem dürfte eine Fahrwerksabstimmung mit größerem Fokus auf Rennstreckeneinsätze und die entsprechende Bereifung (andere Prototypen wurden zum Teil mit den auch in der 890 Duke R verwendeten Michelin Pilot Cup gesichtet) Usus sein.

Das Ergebnis all dieser Zutaten wird KTM in aller Voraussicht nach am 30. März präsentieren und nur kurze Zeit später werden die ersten der wohl lediglich 500 Kunden ihr potenzielles Sammlerstück in Empfang nehmen können. Der Preis für das Modell sind zum jetzigen Zeitpunkt nur Spekulation, wird aber sicher weit über dem der regulären Super Duke R liegen.