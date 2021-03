«KTM Ride Out»: Über Salzburg zur Highspeed-Welt

Die «KTM Ride Out»-Veranstaltung wird die 150 Teilnehmer von der Red Bull Arena in Salzburg nach Mattighofen führen. Dort kann die interaktive Ausstellung besucht werden. Die Anmeldung kann ab sofort erfolgen.

Bereits zum fünften Mal findet 2021 der sogenannte «KTM Ride Out» statt. Die Veranstaltung, die in Kooperation mit der KTM Riders Academy by Klaus Schwabe stattfindet, beginnt am Samstag, 8. Mai, an der Red Bull Arena in Salzburg und führt über eine bisher noch nicht bekannte Route zur Highspeed-Welt von KTM nach Mattighofen.

Dort gibt es die Möglichkeit, die interaktive Ausstellung des Herstellers auf 2600 Quadratmetern zu erleben. Die Teilnahme ist kostenlos, allerdings sind die Plätze auf 150 Fahrer begrenzt.

Um eine sichere und Covid-19-konforme Veranstaltung durchführen zu können, weisen die Veranstalter in einer Pressemitteilung daraufhin, dass ein negatives Testergebnis vorgewiesen werden muss.

Alle Infos zum Event und der Anmeldung gibt es hier.