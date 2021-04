Hostettler übernimmt Dainese-Vertrieb für die Schweiz

Die Hostettler AG übernimmt rückwirkend per 1. Januar 2021 den Vertrieb von Dainese in der Schweiz. Die Hostettler Group wickelt über die Hostettler AG unter anderem den Import von Yamaha ab.

Die Kooperation zwischen Dainese und der Hostettler AG erfolgte schrittweise. Hostettler klopfte beim Technologieführer an, als es darum ging, die Rennkombis ihrer eigenen Marke iXS mit dem innovativen Airbagsystem D|Air auszurüsten. Daraus ergab sich ein intensiver Austausch, der bald zum nächsten Schritt führte – dem Import der Helmmarke AGV für die Schweiz im Jahr 2019. AGV gehört seit 2007 zur Dainese Group. Es war so etwas wie eine Rückkehr, denn bereits in den 70er Jahren importierte Hostettler die Produkte des damals selbständigen Helmherstellers.

Diese fundierte Zusammenarbeit bildet die Basis für das nächste Vorhaben: Seit Januar 2021 setzt der Premiumhersteller Dainese aus Norditalien vollständig auf die bewährten lokalen Strukturen und übergibt neu das gesamte Sortiment ihrer Motorradausrüstung an Hostettler zum Vertrieb in der Schweiz. Dieses Sortiment umfasst die Produktlinien Motorradausrüstung in Leder und Textil, die Hightech Motorradschutzbekleidung mit dem Airbagsystem D|Air, die leichte Airbagweste Smart Jacket sowie den Service für Massanfertigungen Dainese Custom Works.

Das Schweizer Dainese Händlernetz setzt sich neu zusammen aus dem Dainese-eigenen Flagship Store in Lugano, den fünf direkt an Dainese angeschlossenen Stützpunkthändlern sowie den durch Hostettler betreuten Motorradfachhändlern inklusive der sieben eigenen Hostettler Moto Stores. Durch diese Zusammenarbeit erweitert Hostettler sein Bekleidungssoriment um eine Highend-Marke, Dainese profitiert von einer schlagkräftigen Logistik.

Peter Hostettler zeigt sich erfreut: «Die Kooperation mit Dainese bedeutet für uns die Krönung unserer bisherigen Zusammenarbeit. Was mit dem Einsatz des Dainese Airbagsystems in unseren iXS Rennkombis begann und mit dem Import der AGV Helme intensiv weitergeführt wurde, gipfelt nun in dieser umfassenden Partnerschaft. Dainese und unsere Marke iXS ergänzen sich sehr gut.»

iXS ist stark im Bereich Motorcycle Fashion und positioniert sich im mittleren bis gehobenen Preissegment mit grosser Auswahl, wertiger Verarbeitung und Funktionalität. Dainese hat sich seit 1972 über den Rennsport zum technologischen Innovationsführer und zu einer weltweit begehrten Premiummarke entwickelt. «Wir teilen dieselben Werte wie Mut, Kreativität und Leidenschaft. Es ist für uns eine grosse Ehre und zugleich Ansporn, die Produkte von Dainese mit unserer Expertise im lokalen Vertrieb unterstützen zu können», meint Peter Hostettler.