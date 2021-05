Zongshen-Norton an der Shanghai Motor Show enthüllt 11.05.2021 - 07:35 Von Rolf Lüthi

Produkte © Zongshen Zongshen Cyclone RX6: Made in China, Motor von Norton entwickelt und in Lizenz von Zongshen gebaut

In China, an der Shanghai Motor Show, hat Zongshen die Cyclone RX6 vorgestellt, Angetrieben wird die Reise-Enduro von einem Norton-Motor, den Zongshen in Lizenz baut.