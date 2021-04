Marcel Hirscher ist Husqvarna-Markenbotschafter

Der ehemalige österreichische Skirennfahrer Marcel Hirscher wird Markenbotschafter für Husqvarna. Er war Spezialist im Slalom und Riesenslalom und gewann in seiner Karriere acht Mal den Weltcup.

Hirscher (heute 32) beendete 2019 seine Karriere als Skirennfahrer. In den mehr als zehn Jahren, in denen er auf höchstem Level Skirennen bestritt, gewann er den Gesamtweltcup von 2021 bis 2019 achtmal in Folge – das ist absoluter Rekord. In seiner Karriere gewann er unter anderem 67 Weltcuprennen, drei Olympiamedaillen und fünf Weltmeisterschaften.

Dass so einer ein durchtrainiertes Bewegungstalent sein muss mit besonderen Fähigkeiten für Tempo und Linienwahl, ist anhand seiner Erfolge gar nicht anders möglich. In einem ersten Video rauscht er mit einer Spikes-bestückten Husqvarna die Skipiste hoch.

Wir sind sicher, dass Markenbotschafter Hirscher bei weiteren Gelegenheiten auf den unterschiedlichsten Motorrädern von Husqvarna eine sehr gute Figur machen wird.