Höhere Bussen in Deutschland noch diesen Sommer 24.04.2021 - 09:23 Von Rolf Lüthi

Produkte © Lüthi Schnellfahren soll in Deutschland teurer werden, bei den Fahrverboten sind die ursprünglich geplanten Verschärfungen vom Tisch

​In Deutschland trat am 28. April 2020 ein verschärfter Bussgeldkatalog in Kraft – und wurde im Juli wieder ausgesetzt. Nun soll der Bussgeldkatalog in Kraft treten – in abgeschwächter Form.