iXS: Klassisches Heritage-Design

Die Schweizer Bekleidungsmarke iXS bietet mit der Classic LD Jacke Andy und den Classic AR Jeans 1L Straight das passende Outfit für Fahrer klassischer Motorräde, die im legeren Look daherkommen wollen.

Die im klassischen Heritage-Design gehaltene Classic LD Jacke Andy von iXS präsentiert sich mit markanten Zierstreifen auf den Ärmeln und Absteppungen auf den Schultern und Oberarmen. Damit greift sie traditionelle Merkmale auf, die in den frühen Jahren des letzten Jahrhunderts typisch waren. Was die Jacke aus vollnarbigem Rindsleder ausstrahlt, ist sie auch: ein qualitativ hochwertiges, in allen Einzelheiten liebevoll ausgearbeitetes Prachtstück.

In die klassische Lederjacke ist eine zeitgemässe Sicherheitsausstattung dezent integriert. Protektoren an Schultern und Ellenbogen sind Standard, eine Tasche zum Einschieben eines Rückenprotektors ebenso. Praktische Features wie die Weitenverstellung am Kragen, die partielle Windleiste über dem Frontreissverschluss, die Weitenverstellung an der Hüfte die vier Aussen- und drei Innentaschen sowie eine Schlaufe zum Verbinden mit der Gürtelschlaufe sind praxisgerechte Details.

Perfekt zur klassischen Jacke hat iXS die Classic AR Jeans 1L Straight im Angebot. Die Jeans hat aussen wie innen diesen echten Denim-Touch, weil sie aus nur einer einzigen Stofflage gefertigt ist. Diese Lage ist allerdings so stark, dass die Jeans so abriebfest wie eine Lederhose ist. Das ist möglich mit einer ausgeklügelten Kombination von Baumwolle, einem elastischen Garn sowie einer hoch abriebfesten Polyarylat-Faser. Bei einem Sturz schützen herausnehmbare Protektoren an Knie und Hüften, der Frontreissverschluss hat eine Abdeckung.

Die klassische five Pocket Jeans kommt mit ihrem geraden Schnitt und der Blaufärbung in stone-washed Look zeitlos daher. Es gibt die Classic AR Jeans 1L Straight sowohl als Herren- wie auch als Damenversion in einem angepassten Schnitt. Silikondruck auf der Innenseite der Gesässtaschen verringert das Verrutschen von Geldbörse oder Handy.

Für die ausschliessich in Schwarz lieferbare Classic LD Jacke Andy verlangt iXS in Deutschland 379,95 Euro, in der Schweiz 429 Franken, die Classic AR Jeans 1L Straight kostet in Deutschland 299.95 Euro, in der Schweiz 349 Franken.