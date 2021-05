iXS: Sportliche Lederkombi für Damen und Herren

Die zweiteilige Lederkombi Sport RS-800 1.0 von iXS sieht sportlich aus, ist vollausgestattet mit Protektoren und ist auch als Damenmodell erhältlich.

Die zweiteilige Kombi iXS Sport RS-800 1.0 aus vollnarbigem, abriebfestem Rindleder sieht nicht nur dynamisch aus. An den Details erkennt man, dass Praktiker diese Schutzbekleidung konzipierten für den gemischten Einsatz auf Strasse und Rennstrecke.

So ist ein aerodynamischer Höcker am Rücken angebracht, dieser ist aber nicht so unförmig gross wie an einer reinen Rennkombi, weil das im Alltagseinsatz immer etwas lächerlich aussieht. Viele clevere Detaillösungen, die in Zusammenarbeit mit den iXS Rennfahrern entwickelt und im harten Einsatz auf den Rennpisten erprobt wurden, sind direkt in die Produktion eingeflossen.

Dazu gehören die Schulterkappen und Ellbogenschleifer mit auswechselbaren Einsätzen. Um farbliche Akzente zu setzen, sind diese Einsätze wie auch die Knieschleifer in diversen Farben verfügbar. Ein Austausch-Set - für Ladies in pink - gehört bereits Lieferumfang.

Ein anatomisch abgestimmter Schnitt auf den jeweils männlichen und weiblichen Körper bietet eine ergonomisch hervorragende, faltenfreie Passform (Race-Cut-System RCS). Akkordeon-Stretches aus Leder sowie hochwertiges Stretch-Material an den richtigen Stellen ermöglichen volle Bewegungsfreiheit. So fährt man immer in der Komfortzone, egal welche Fahrposition auf dem jeweiligen Motorrad eingenommen wird.

In Sachen Sicherheit wurden keine Kompromisse gemacht. Exponierte Stellen sind mit Lederaufdoppelungen zusätzlich verstärkt. Am Steissbein ist eine Polsterung angebracht. An Schultern, Ellbogen, Knien und Rücken sind modernste Level 2 Protektoren entsprechend den höchsten CE Standards positioniert, an den Hüften handelt es sich um Level 1 Protektoren.

Die Kombi Sport RS-800 1.0 sitzt zwar wie eine einteilige Rennkombi, hat aber nicht deren Nachteil, wenn man in der Gartenkneipe Platz nimmt. Dann kann man die Jacke mit dem umlaufenden Reissverschluss von der Hose trennen im im T-Shirt in der Sonne sitzen.

Das T-Shirt weißt dabei keine unschönen Schweissflecken auf, weil das herausnehmbare, atmungsaktive Coolmax-Netzfutter der iXS Sport RS-800 1.0 für angenehmes Körperklima sorgt. Für die unverzichtbaren Alltagsgegenstände wie Brieftasche und Motorradschlüssel ist Platz in insgesamt fünf Taschen.

Die zweiteilige Lederkombi iXS Sport RS-800 1.0 ist in den Damengrössen D34 bis D44 und in den zahlreichen Herrengrössen, unter anderem in Kurzbein- und Langbeingrössen erhältlich, zum Preis von 799.95 Euro, in der Schweiz für Fr. 899.-.