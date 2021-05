Dainese: Airbagweste wie sieben Rückenpanzer

​Mir dem «Smart Jacket» bietet Dainese eine Airbagweste, die mit jeder Motorradjacke getragen werden kann. Das Smart Jacket soll den gleichen Schutz wie sieben übereinander getragene Rückenpanzer bieten.

Airbag-Pionier Dainese verfügt über 25 Jahre Erfahrung mit Airbags für Motorradfahrer. Im Motorradrennsport ist die D-air genannte Technologie von Dainese führend. Nun sollen sich auch Strassenmotorradfahrer mit der D-air-Technologie schützen können, ohne dass sie sich in eine Lederkombi zwängen müssen.

Die Airbag-Weste namens Smart Jacket kann über oder unter jeder Jacke und jedem Outfit getragen werden, benötigt keine Verbindung zum Motorrad, ist belüftet und leicht faltbar. Sie vereint alle Vorteile der letzten Generation von Dainese D-air in einem einfachen Kleidungsstück, das überall getragen werden kann.

Ins Smart Jacket wurde die neueste Entwicklungsstufe der Dainese D-air-Technologie eingearbeitet, wie sie auch von den Champions der MotoGP verwendet wird und der in 25 Jahren Forschung auf der Straße und auf der Rennstrecke entwickelt wurde. Dank seines komplexen Algorithmus erkennt er selbstständig Gefahrensituationen und wird bei Bedarf sofort aktiviert. Er bietet höchste Sicherheit für Motorradfahrer, vereint in einem einfachen und vielseitigen Kleidungsstück.

Das Airbag-System Dainese D-air schützt den Rücken und die lebenswichtigen Körperteile des Motorradfahrers mithilfe seines Shields, einem speziellen, patentierten Luftsack mit Mikrofilamenten, durch den Stöße besonders gut abgefangen werden können, ohne dass starre Protektoren notwendig sind. Dadurch bietet die Weste den gleichen Schutz wie sieben Rückenprotektoren, deckt aber eine größere Oberfläche ab und ist weniger sperrig als ein Rückenprotektor. Dainese D-air ist der einzige zertifizierte Airbagschutz für Motorradfahrer, der keine starren Protektoren an Oberkörper und Rücken einsetzt.

Das Steuergerät des Smart Jacket überprüft und verarbeitet 1000 Mal pro Sekunde Signale von Sensoren. Ein komplexer Algorithmus aktiviert den Airbag bei Rutschen, Abwurf und Zusammenstoß mit einem Hindernis oder einem anderen Fahrzeug sowie bei Auffahrunfällen. Zum ersten Mal bei einem Airbag-System für das Motorrad reagiert der Algorithmus auch bei einem Aufprall bei stehendem Motorrad, wie es beim Halt an Kreuzungen vorkommt.

Die Batterie, welche die Steuerelektronik speist, hat eine Laufzeit von 26 Stunden, bevor sie wieder aufgeladen werden muss. Nach einem Sturz mit Auslösung des Airbags können autorisierte Händler ohne komplexe Eingriffe oder lange Wartezeiten nur den einfach austauschbaren inneren Shield ersetzen.

Das Smart Jacket bietet optimale Belüftung an heißen Tagen, aber auch Regen und widrige Witterungsbedingungen können der modernen Technologie nichts anhaben. Die Weste lässt sich klein zusammenfalten und in einer Tasche, einem Topcase oder Rucksack verstauen.

Das Smart Jacket wird in zwei verschiedenen Versionen für Herren und Damen angeboten und ist in sechs Größen erhältlich, in Deutschland für 629.95 Euro, in der Schweiz für CHF 749.95 629.95.