The World Adventure Week: Start am Montag 5. Juli

Frauen und Männer, in die Sättel, the World Adventure Week läuft!

Sieben Tage, sieben einzigartige Herausforderungen, über 1000 km zu überwinden: Bist du bereit, die Herausforderungen anzunehmen?

The World Adventure Week – ein Muss für alle Adventure-Fahrer – beginnt am Montag, dem 5. Juli und läuft bis zum Sonntag, dem 11. Juli. Das Hauptziel ist es, in sieben Tagen 1.000 oder mehr Kilometer zurückzulegen. Alle Teilnehmer, die das schaffen, bekommen eine persönliche Auszeichnung von KTM.

Während The World Adventure Week müssen die Teilnehmer eine Reihe von Herausforderungen bestehen: vom Zurücklegen einer vorgegebenen Anzahl an Kilometern pro Tour bis zum Erreichen einer bestimmten Meereshöhe. Durch das Absolvieren dieser einzelnen Herausforderungen sammeln sie Punkte, mit denen sie an der Verlosung der folgenden Tagespreise teilnehmen können.

Tag 1 / 5. Juli 2021

Herausforderung: Eine Motorradtour unternehmen und diese auf Social Media mit #theworldadventureweek teilen. Preis: Hornet ADV Helm

Tag 2 / 6. Juli 2021

Herausforderung: Auf über 890 m Meereshöhe fahren. Preis: Jacke KTM Adventure S.

Tag 3 / 7. Juli 2021

Herausforderung: Während einer Fahrt bei einem KTM-Händler einchecken. Preis: Helm X-Spirit III.

Tag 4 / 8. Juli 2021

Herausforderung: Einen Höhenunterschied von 1290 m überwinden. Preis: Jacke Terra ADV.

Tag 5 / 9. Juli 2021

Herausforderung: Täglich wenigstens eine Fahrt, von Montag bis Freitag, unternehmen und aufzeichnen. Preis: Lederjacke Resonance.

Tag 6 / 10. Juli 2021

Herausforderung: Vom Start bis zum Ziel 390 km fahren. Preis Helm C4 PRO.

Tag 7 / 11. Juli 2021

Herausforderung: Einen Pack Ride mit wenigstens zwei befreundeten Motorradfahrern unternehmen. Preis: Set mit Heck- und Seitentaschen.

Jede erfolgreich gemeisterte Herausforderung bringt den Teilnehmern 250 Punkte. Alle, die mehr als 1.000 km zurücklegen, bekommen zusätzlich 1000 Bonuspunkte. Um an der Verlosung einer KTM 1290 Super Adventure S teilzunehmen, müssen die Fahrer mindestens 2000 Punkte sammeln – das heißt, dass sie mindestens vier der sieben Tages-Herausforderungen bestehen müssen.

The World Adventure Week soll eine mit Spannung erwartete jährliche Veranstaltung zu werden. Teilnehmen können alle interessierten Motorradfahrer, auf der ganzen Welt. Um an der Verlosung der Preise teilnehmen zu können, muss man an einem Ort leben, an dem es ein KTM-Händler-Netzwerk gibt.