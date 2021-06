MV Agusta Turismo Veloce: 11 Länder in 24 Stunden

Am 21. Juni, dem längsten Tag des Jahres, startete der italienische Journalist Valerio Boni in Schweden und durchfuhr auf einer MV Agusta Turismo Veloce innert 24 Stunden 11 Länder.

Valerio Boni (62) startete am 20. Juni um 17.38 Uhr in Malmö/Schweden auf seine 24-stündige Motorradreise, die am MV-Werk in Schiranna/Italien endete. Seine Route führte über Dänemark, Deutschland, Holland, Belgien, Luxemburg, Frankreich, Schweiz, Österreich und Lichtenstein. Damit soll Boni nun Weltrekordhalter für die grösste Anzahl besuchter Länder innerhalb von 24 Stunden per Motorrad sein.

Mit dieser Langstreckentour über 2003 km, genannt Turismo Veloce Europe Endurance oder kurz TVEE, wollen MV Agusta und Boni auf die touristischen Qualitäten der MV Agusta Turismo Veloce Lusso SCS aufmerksam machen.

Die Dokumentation dieser Reise werden Boni und MV Agusta an die «Iron Butt Association» einreichen, um eine Zertifizierung für SaddleSore 2000K zu bekommen. Diese Abkürzung steht für 2000 km, die innerhalb von 24 Stunden per Motorrad zurückgelegt wurden. Eine Herausforderung, die jährlich von Dutzenden Motorradfahrern gemeistert wird, wenn auch nicht unter Durchquerung von möglichst vielen Ländern.