Langen Two Stroke: Strassenzulassung in England

Sie haben es hingekriegt, zumindest in England: Die Motorradmanufaktur Langen hat in England die Strassenzulassung für ein Motorrad mit 250er Zweitaktmotor erwirkt. 100 Stück sollen gebaut werden.

Hinter der Firma Langen Motorcycles steht Chris Ratcliffe, vormals Chefingenieur beim Kleinserienhersteller CCM. Das Chassis aus runden Alurohren erinnert an die Spitfire-Modelle von CCM. Den Motor liefert die italienische Manufaktur Vins. Kein V2, obwohl die zwei Zylinder im Winkel von 90° zueinander angeordnet sind, sondern zwei Einzylindermotoren im gemeinsamen Gehäuse, aber mit zwei Kurbelwellen, die gegenläufig rotieren.

Die Auspuffbirnen führen direkt nach hinten weg, die Membraneinlässe in die Kurbelgehäuse liegen in Fahrrichtung vorne im V der gekoppelten Kurbelwellen. Die Gemischaufbereitung erfolgt mit Benzineinspritzung, die Auslass-Steuerung elektronisch. 75 PS bei 11.700/min und 45 Nm bei 11.700/min sind angegeben, ebenso ein Trockengewicht von 114 kg. Für Fans der durchlöcherten Zylinder rechtfertigt sich mit diesen Eckdaten ein Preis von 28.000 Pfund (32.750 Euro) zuzüglich Steuern.

Für dieses Motorrad hat Langen am 7. Juni dieses Jahres eine Strassenzulassung in England erwirkt. Die Langen Two Stroke mit Rahmennummer 101 wurde in einem nur in England existierenden Zulassungsprozedere, genannt Motorcycle Single Vehicle Approval (MSVA), für die Verwendung auf öffentlicher Strasse homologiert. Damit kann Langen nun eine limitierte Serie von 100 Stück der Langen Two Stroke bauen. Diese können in England ohne weitere Prüfung für die Strasse zugelassen werden.

Entgegen kursierender Meldungen hat Langen damit nicht Euro5 bestanden. Die Langen Two Stroke kann mit der Homologation nach MSVA im übrigen Europa nicht für die Strasse zugelassen werden. Derzeit klärt Langen Motorcycles ab, ob in einzelnen EU-Ländern und den USA Möglichkeiten bestehen, deren Luftraum strassenlegal mit Zweitaktduft zu parfümieren.