Morini X-Cape 649: Reise-Enduro mit Kawasaki-Motor

An einer zweitägigen Offroad-Fahrt in Italien nahmen auch zwei Testfahrer von Morini auf Vorserienmodellen der X-Cape 649 teil. Die Mittelklasse-Reise-Enduro soll im September vorgestellt werden.

Die zweitägige Offroadfahrt von Pavia nach Sanremo führt über eine Strecke von rund 480 km, davon rund die Hälfte über unbefestigte Strassen. Der italienische Motorradhersteller nutzte die Gelegenheit zur Erprobung zweier Vorserienmodelle der X-Cape 649.

Die Morino X-Cape 649 soll im September 2021 vorgestellt werden, zu einem Preis von «klar unter 8000 Euro». In der kurzen Entwicklungszeit von zwei Jahren war es Morini nicht möglich, einen eigenen Motor zu entwickeln, weshalb man auf einen bewährten Motor zurückgreift, jenen der Kawasaki Versys 650. Dieser Zweizylinder-Reihenmotor wird in Fernost in Lizenz gefertigt und an Morini geliefert.

Das Fahrwerk und alle Anbauteile entwickelte Morini. Das Chassis ist ein Stahlrohrrahmen. Das Vorderrad führt eine USD-Gabel. Hinten ist eine Aluguss-Schwinge verbaut, mit aussermittig rechts direkt angelenktem Federbein. Die Bremsen liefert Brembo, die Radgrössen messen vorne 19, hinten 17 Zoll. Auffallend ist das grosse Display im Cockpit, selbstverständlich mit voller Smartphone-Kompatibilität.

Gemäss dem Typenschild wiegt die X-Cape 649 225 kg.

Die X-Cape ist das erste Modell von Morini mit diesem Motor, weitere könnten folgen.