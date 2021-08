HAT Pavia-Sanremo 2021: Abenteuer mit Reise-Enduros

Nach der Verschiebung wegen Corona um zwei Monate fand zum dritten Mal die zweitägige Offroadfahrt Pavia-Sanremo statt – bei bestem Sommerwetter und mit mehr als 150 Teilnehmern.

Organisiert wird diese Veranstaltung von «Over 2000 Riders», der gleichen Organisation, welche im September die Hardalpi HAT Sanremo-Sestriere veranstaltet. Geplant war die Veranstaltung ursprünglich am Wochenende vom 15./16. Mai, musste dann verschoben, aber nicht abgesagt werden und fand am Wochenende von 17./18. Juli doch noch statt.

Gefahren wird nach GPS-Track und überwacht von einem Tracker, zwei Strecken stehen zur Wahl, das Nenngeld beinhaltet Verpflegung unterwegs. Die Variante Discovery führt an zwei Tagen mit einem Offroadanteil von 40 % über 420 km nach Sanremo, der Classic-Track war 470 km lang, 60 % davon Offroad. Ziel der ersten Etappe und Start zur zweiten war für beide Strecken das Städtchen Cairo Montenotte im Hinterland von Savona. Es gibt keine Zeitmessung und keine Rangliste.

Offroad bedeutet in diesem Fall Schotterstrassen, die auch über gar nicht so kurze Passagen verschlammt oder mit losen Steinbrocken durchsetzt sein können. Zugelassen sind Reise-Enduros mit Mehrzylindermotoren oder Einzylindermaschinen mit minimal 150 kg Maschinengewicht.

Die Strecke führte zunächst auf Schotterstrassen und Karrwegen durch die Po-Ebene, weiter in die Hügel des Piemont und die Wälder des Appennin in die Seealpen und endete am Mittelmeerhafen von Sanremo. Eine solche Aneinanderreihung von Offroadpassagen, wie sie an dieser Veranstaltung gefahren wurden, können nur Einheimische zusammenstellen. Als nächste Veranstaltung der HAT Series findet vom 3. bis 5.September die HAT Sanremo-Sestriere statt.