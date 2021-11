Wandschmuck 2022 – Rennsport in Bildern

Noch vier Wochen bis Weihnachten und fünf bis zum neuen Jahr. Zeit für neue Kalender, um das Jahr 2022 entsprechend einzuläuten. Unter anderem im Angebot: Classic Moments und Seitenwagen.

Der neue Classic Moments-Wandkalender für 2022 ist seit Mitte November 2021 lieferbar. Der schöne Kalender hat wieder 13 großformatige (50 x 52 cm) schwarz-weiß Motive aus der legendären Zeit der 60er und 1970er Jahre in der Motorrad-Weltmeisterschaft. Neben Jim Redman auf der Sechszylinder-Honda 250 ccm sind unter anderem Giacomo Agostini (MV Agusta), Jack Findlay (Matchless), Silvio Grassetti (MZ), Mike Hailwood (MV Agusta), Reinhard Hiller (König), Lothar John (Suzuki), Butscher/Neumann (BMW), das Honda-Werksteam mit Nobby Clark zu sehen.

Der Classic Moments-Wandkalender 2022 ist weltweit auf 2.000 nummerierte Exemplare limitiert und kostet jeweils 29,- Euro plus 6,- Euro Versandkosten in Deutschland. Die Lieferung kommt mit der Post / DHL. Der Kalender ist erhältlich bei: Michael Sonnick, Motorsport-Bücher, Dieselweg 5, 67117 Limburgerhof, Telefon 06236 – 8942 ( von 17 bis 20 Uhr ) oder per E-Mail : MSonnick@web.de.

Wer dann noch Platz an der Wand hat, kann den Sidecar-Kalender der Interessen-Gemeinschaft Gespannrennen an die Wand pinnen. «Der neue IGG Kalender 2022 ist da», verkünden die Macher, «mit den Teams aus der Saison 2021. Bestellungen werden unter info@ig-gespannrennen.com entgegengenommen. Zum Preis von 18,50 Euro (inkl. Versand in Deutschland) im Großformat A2. Bezahlung per PayPal oder Überweisung.»