Historischer Fund: Erster Triumph Prototyp von 1901

Noch vor dem Verkaufsstart anno 1902 bauten sie bei Triumph einen Prototyp mit einem firmeneigenen Fahrradrahmen und einem Motor von Minerva. Nun ist dieser Prototyp wieder aufgetaucht und wurde restauriert.

Nachdem Triumph kürzlich das millionste Motorrad seit dem Neustart der Marke präsentierte, gibt es bei der renommierten britischen Motorradmarke nun einen weiteren Grund zum Feiern: Der erste jemals gebaute Triumph Prototyp wurde vor einigen Monaten entdeckt und kann nun nach der Restaurierung der Öffentlichkeit präsentiert werden. Das historische Motorrad aus dem Jahr 1901 bekommt einen Ehrenplatz in der neuen Ausstellung im Firmenmuseum zum 120-jährigen Jubiläum der Marke im kommenden Jahr.

Der Prototyp von 1901 ist eine bemerkenswerte fahrzeughistorische Entdeckung des führenden Triumph-Sammlers Dick Shepherd, der sich auch für die Restaurierung des Urahns aller Motorräder der Marke verantwortlich zeichnet. Mit diesem Prototyp wird die Markengeschichte um ein neues Kapitel erweitert, das noch vor dem offiziellen Verkaufsstart von Triumph im Jahr 1902 liegt. Über die Existenz des ersten Prototyps gab es bereits längere Zeit Gerüchte, da auf dieses Fahrzeug schon in der Werbung und in zeitgenössischen Berichten aus dem Jahr 1901 Bezug genommen wurde.

Für die Konstruktion der Ur-Triumph wurde ein normales Triumph-Fahrrad aus dieser Zeit um einen vom belgischen Hersteller Minerva bereitgestellten Motor ergänzt. Das Ziel war dabei, das Interesse der Öffentlichkeit zu wecken und die Nachfrage nach einem Motorrad der Marke zu testen.

Dick Shepherd berichtet: «Von einem befreundeten Sammler, der leider vor kurzem verstorben ist, wurde ich gebeten, eine alte Triumph zu begutachten. Als ich entdeckte, dass sein Motorrad einzigartige Details aufwies, die bei den ersten Serienmotorrädern von Triumph nicht vorhanden waren, war ich sofort wie elektrisiert. Zusammen mit dem Motorrad hatte der Sammler auch einen Brief von Triumph aus dem Jahr 1937 erhalten, der die einzigartige Herkunft des Motorrads beschrieb und wichtige Details enthielt.»

«Mit einer Motornummer, die mit den Angaben in den Minerva-Motorenaufzeichnungen über eine erste Triumph von 1901 übereinstimmt, wurde die historische Bedeutung dieses Motorrads klar betätigt», ergänzt Shepherd. «Als leidenschaftlicher Fan der Geschichte und der Innovationen der Marke ist es für mich sehr befriedigend, dieses erstaunliche Stück der Firmenhistorie entdeckt und in den Zustand versetzt zu haben, in dem es im Jahr 1901 erstmals präsentiert wurde.»

Der 1901er Prototyp wurde auf der britischen Messe Motorcycle Live in Birmingham öffentlich präsentiert. Es ist geplant, das Motorrad am 14. Dezember 2021 in der Triumph Factory Visitor Experience in Hinckley zum ersten Mal seit über 100 Jahren wieder standesgemäß zu bewegen. Dieses ganz besondere historische Motorrad wird dann zusammen mit der millionsten Triumph aus der Hinckley-Ära in einer neuen, eigens für diesen Zweck geschaffenen Ausstellung zum 120-jährigen Jubiläum der Marke in der Triumph Factory Visitor Experience zu sehen sein.