BMW M 1000 RR als Lego-Modell

Ab 2022 kann sich jeder Bastler ein M-Modell in die Wohnung stellen. Selbst zusammengebaut aus fast 2000 Teilen. Nur das Motorengeräusch muss man sich denken. Ansonsten alles wie bei den Großen.

Wer auf ein schickes Weihnachtsgeschenk für BMW-Fans in den eigenen vier Wänden gehofft hatte, muss sich noch gedulden. Aber ab 2022 kann man die BMW M 1000 RR als Lego Bausatz ins heimische Wohnzimmer holen. In enger Zusammenarbeit von Hersteller BMW mit den Designern von LEGO® Technic entstand so das bisher größte LEGO® Technic Motorradmodell und das erste M LEGO® Modell überhaupt: Die LEGO® Technic M RR im Maßstab 1:5. «Die Vorgabe war klar», so die Macher, «höchste Präzision, um bisher Unmögliches möglich zu machen. Wenn Teile dabei nicht den strengen Anforderungen entsprachen, wurden sie neu entwickelt. Nicht anders als beim Original. Denn genau dafür steht: Born on the racetrack. Build at home.»

Jedes Element sollte seine Entsprechung im Original finden – bis hin zu den Carbonparts und den Frästeilen des exklusiven M Competition Pakets. Allein die Vorderrad- und Hinterradaufhängung tragen 1,4 kg Gewicht. Echte Ingenieurskunst, für die eigens neue LEGO® Technic Elemente konstruiert wurden. Und auch die Felgen, Bremsscheiben und der Windschild sind reine Spezialanfertigungen, die ausgiebig getestet wurden, bevor sie in Serie gingen. «Eben ganz wie bei der echten M RR», heißt es bei BMW. «Ein Blick in die Boxengasse zeigt, die Details machen den Unterschied, entscheiden über den Erfolg: So wie bei der LEGO® Technic M RR. Ihre funktionierende Vorder- und Hinterradaufhängung wurde genau auf das Modell abgestimmt. Der Motorblock verfügt über bewegliche Zylinder und das 3-Gang Getriebe mitsamt Leerlauf lässt sich durchschalten. Eigentlich ganz logisch, dass die LEGO® Technic M RR sogar einen eigenen Montageständer hat: als weiteres Zeichen für kompromisslose Leidenschaft bis ins Detail.»

Der begeisterte Biker und LEGO® Technic Designer Samuel Tacchi hat früher selbst Motorräder entworfen. Kompromisslos performance- und technikbegeistert entwickelten er und sein Team völlig neue Teile und Konstruktionen. «Das Ergebnis», meinen die Partner «beim Zusammenbau spürst du mit jedem Stein, mit jedem Schritt, die pure Faszination der M RR. Lass dich von den authentischen Details wie den Winglets, der Endurance Kette und den verschiedenen M Parts begeistern. Die LEGO® Technic M RR: die perfekte Hommage für all ihre Fans, Fahrer und Erbauer.»

Ab März 2022 ist das Modell bei ausgewählten BMW Motorrad Händlern verfügbar. Der Preis des Modells beträgt 199,99 Euro.