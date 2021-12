Motorsport Classic 2022: Ein Jahr lang Freude

Der Motorsport-Jahreskalender von McKlein macht auch in diesem Jahr richtig Laune: mit einem atemberaubenden Spaziergang durch die goldene Ära des Rennsports, von den 1950ern bis in die 1970er.

Seit Jahren erfreut McKlein die Motorsportfreunde mit einem stilvollen Schwarz-Weiss-Wandkalender von höchstem Niveau. Die Zeit von den 1950ern bis in die 1970er gelten als Goldene Ära des Motorsports, mit rasanten Entwicklungen und Abenteurer-Romantik. In der Formel 1 versuchten gewiefte Ingenieure, den Acht- und Zwölfzylinder-Rennwagen so etwas wie Aerodynamik zu verpassen. Es gab wundervolle Windschattenschlachten, und kein Fahrer hat über abbauende Reifen gejammert.

Die besten Sportwagen-Fahrer der Welt musste bei den Le-Mans-Starts ihrer Sprinterqualitäten unter Beweis stellen – denn sie eilten nach dem Fallen der Startflagge zu ihren Rennwagen, um mehr oder weniger schnell loszubrausen, können Sie sich so etwas heute vorstellen?

Zum 21. Mal nimmt der Kalender «Motorsport Classic» den Betrachter mit auf eine Zeitreise, als viele heutige Motorsport-Legenden ihren Anfang nahmen. Sowohl im Rallyesport als auch auf der Rundstrecke. Klangvolle Namen wie Le Mans, Monaco, Nürburgring, Monza und Targa Florio lassen die Herzen höherschlagen.

Jedes Bild erzählt seine eigene Geschichte, welche auch in wenigen Sätzen erklärt wird: Jim Clark zeichnet in der alten Bahnhofs-Kurve von Monte Carlo seinen feinen Strich, das Gesicht ein Beispiel höchster Konzentration; Piers Courage und Jean-Pierre tasten sich beim Eifelrennen 1967 durch eine Schneelandschaft (nein, wirklich!); ein VW-Käfer verblüfft die Zuschauer bei der Ostafrika-Rallye 1962; die eleganten Porsche 907-Langheck werfen sich in Le Mans in eine Kurve; Jo Bonnier hetzt im Alfa Romeo durch Sizilien; Clay Regazzoni lässt seinen Ferrari auf dem Nürburgring fliegen.

Es heisst, ein Bild sage mehr als 1000 Worte, und bei dieser wundervollen Arbeit trifft das den Nagel auf den Kopf. Dieser einmalige Kalender bietet einen breiten Querschnitt und beleuchtet viele Motorsportbereiche: Von Prototypen über Sportwagen, Tourenwagen und Formel-Fahrzeugen bis hin zu Rallye-Fahrzeugen.



Der Kalender «Motorsport Classic 2020» fängt die Stimmung aus diesen wilden Jahren in einmaliger Art und Weise ein und bringt sie in Form von 25 faszinierenden Schwarz-Weiss-Bildern zu Ihnen nach Hause, mit zwei spektakulären Motiven pro Monat.





Motorsport Classic 2021: Technische Daten



Herausgeber: McKlein

Fotografie: McKlein

Format: 67 x 48 cm

Seitenzahl: 26

Fotos: 25 in Schwarzweiss (2 Motive pro Monat)

Ausstattung: Spiralbindung, eingeschweisst, im Versandschuber verpackt

ISBN: 978-3-947156-35-1

Preis: 45 Euro



Erhältlich bei:

RacingWebShop

Hauptstr. 172

51143 Köln

Deutschland

Tel.: +49 (0)2203-9242570

Fax: +49 (0)2203-9242590

www.racingwebshop.com