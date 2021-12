Yamaha veröffentlicht Eventkalender 2022

Ein Jahr mit jeder Menge Highlights – Der Eventkalender 2022 ist online. Von Motorrad bis Boote ist alles im Angebot. Vor allem Selbstfahren ist bei Testrides, Yamaha Track Days und Roadshow angesagt.

Ab sofort finden alle Yamaha-Fans die ersten Highlights der Saison 2022 im Eventkalender auf yamaha-motor.de. «Von Messen über den Saisonstart bis zu fahraktiven Veranstaltungen wie Testrides oder Yamaha Track Days ist garantiert für jeden etwas dabei», so die Verantwortlichen. Rennsportfans finden natürlich auch die Motorsportveranstaltungen mit Yamaha Beteiligung. So wird die gesamte Bandbreite der Yamaha Modelle erlebbar.

«Yamaha steht für intensive Abenteuer und Erlebnisse», heißt es weiter. «Die passende Veranstaltung finden Kunden und Yamaha Fans ab sofort ganz leicht im neuen Eventkalender.» Ganz gleich, ob sie mit dem Motorrad auf der Landstraße oder Rennstrecke unterwegs sind, Offroad mit ATV und Side-by-Side Modellen durch das Gelände fahren, mit dem Boot über das Wasser gleiten oder mit WaveRunnern über die Wellen springen. So tritt Yamaha zum Beispiel 2022 mit einer Roadshow an verschiedenen Stellen in Deutschland auf. Das bietet jedem die Möglichkeit, die brandaktuelle Modellpalette in der Nähe live zu erleben.

Der Eventkalender wird stets aktualisiert und erweitert. Alle Infos und Termine gibt es bei Yamaha