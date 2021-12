Motor Bike Expo Verona/Italien: Nächste Gelegenheit

Die besten Custombikes südlich der Alpen werden an der Motor Bike Expo prämiert

Motor Bike Expo Verona: Neuheiten und Custombikes in echt betrachten

Da die Motorradmesse IMOT in München abgesagt ist gibt es neben der Motorradwelt Bodensee noch die Gelegenheit, Neuheiten und Custombikes auf der Moto Bike Expo vom 13. bis 16. Januar 2022 zu sehen.

Vom 18. bis 20. Februar hätte in München die Motorradsmesse IMOT stattfinden sollen – sie ist abgesagt. Damit bleibt neben der Motorradwelt Bodensee (28. bis 30. Januar 2022) noch die Motor Bike Expo in Verona, um sich die Neuheiten und zahlreiche umgebaute Motorrädern live anzuschauen.

Insgesamt 700 Aussteller stellen sich auf einer Fläche von 100.000 m² den erwarteten 170.000 Besuchern. Während einige Hersteller auf der EICMA in Mailand noch mit Abwesenheit glänzten, sind diese auf der MBE hingegen präsent: Ducati wird neben den anderen Neuheiten die brandneue DesertX präsentieren und die italienische BMW Niederlassung wird mit der Heritage-Linie, den neuen R 18 Modellen und anderen speziellen Projekten vertreten sein.

In vier Hallen werden die namhaften Motorrad- und Zubehörhersteller ihre Maschinen und Produkte präsentieren, Custombikes und individuelle Umbauten von rund 300 Ausstellern sind in weiteren drei Hallen zu sehen, darunter so bekannte Namen wie Arlen Ness, Custom Chrome, Brixton und Zodiac. Für das beste Custombike wird von einer internationalen Jury der begehrte MBE Award vergeben.

Der boomende Sektor der Adventurebikes wird großen Raum einnehmen, außerdem werden viele Reiseveranstalter vor Ort sein. Im Ausstellungsbereich ECO stellen Firmen wie Cake, XEV, 2electron und E-Move Zero ihre Elektrofahrzeuge vor, im Außenbereich gibt es mehrere Möglichkeiten, Maschinen auch zu testen.

Offroadfans können mit der Initiative „Un giorno col tuo pilota“ zusammen mit den Stars der Enduro- und Motocross-Szene auf einer speziellen urbanen Endurostrecke fahren. In der Halle 8 wird sogar eine Strecke präpariert, auf welcher Samstag und Sonntag die ersten Läufe zur italienischen E-Bike Meisterschaft ausgetragen werden.

Für Besucher, die auf dem Motorrad kommen gibt es kostenlose interne Parkplätze. Die Motor Bike Expo ist an allen Messetagen von 9 bis 19 Uhr geöffnet, der Eintrittspreis beträgt 18 €.