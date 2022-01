Moxiao MX650 und MX500: Ducati-Kopien aus China

Der chinesische Hersteller Moxiao hält sich nicht lange mit mühsamen Designstudien auf: Die MX650 sieht aus wie die Ducati Panigale V4, die MX500 ähnelt stark der Streetfighter V4.

Beide Motorräder werden in China für den asiatischen Markt hergestellt und dürften kaum je in Europa auftauchen. Verwechslungsgefahr besteht in unseren Breitengraden also keine.

Die Moxiao (auch Mo Xiao geschrieben) MX650 wird angetrieben von einem Zweizylinder-Reihenmotor mit 650 ccm, welcher dem Motor der Kawasaki ER-6 ähnelt. Bohrung x Hub sind mit 83 x 60 mm identisch. Moxiao gibt 60 PS an, was nicht ganz an die Leistung der Ducati Panigale V4 herankommt, die 211 PS leistet.

Dafür übertrifft die MX650 die Ducati beim Gewicht: Mit der Panigale V4 bekommt der Käufer nur 221 kg Motorrad, die MX650 wiegt 222 kg. Wie ein 60 PS starkes Motorrad gemäss Datenblatt nur 120 km/h schnell sein kann, darüber rätseln wir bis tief in die Nacht.

An den Moxiao MX650 und MX500 führt wie bei der Ducati eine Einarmschwinge das Hinterrad mit 190er Reifen, die waagrechte Anordnung des Federbeins entspricht jedoch der Panigale V2/Streetfighter V2. Immerhin könnte man das Federbein mit gelber Feder und gülden eloxiertem Ausgleichsbehälter glatt mit einem Öhlins-Federbein verwechseln.

Die Moxiao MX500 wird ebenfalls von einem Reihenzweizylinder angetrieben, dieser Motor ähnelt jenem der Honda CB500. Mit einem Gewicht fahrfertig von 198 kg ist dieses Motorrad sogar ein Kilo leichter als die Ducati Streetfighter V4 (199 kg). Aus 471 ccm Hubraum resultieren 45 PS und 120 km/h Topspeed. «Hey Baby, wie wärs mit einer rasanten Spritzfahrt auf meiner Ducati?»