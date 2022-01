Honda: Grossversuch mit Elektroautos in der Schweiz

50 Honda e electric sollen im Testbetrieb bei der Carsharing-Firma Mobility die Möglichkeiten nicht nur als Fahrzeug, sondern auch als Stromspeicher aufzeigen.

Mobility, der grösste Schweizer Carsharing-Anbieter, will bis 2030 die gesamte Flotte auf Elektroantrieb umstellen. Dazu plant Mobiluty einen Test mit 50 Kleinwagen des Typs Honda e elctric.

In diesem Test soll unter anderem erforscht werden, wie Elektro-Autos Strom nicht nur aus dem Netz beziehen, sondern auch wieder ins Netz einspeisen können, um dadurch die Stabilität eines Netzes zu verbessern, namentlich bei Verbrauchsspitzen.

Das Projekt namens «V2X Suisse» wird unterstützt vom Bundesamt für Energie. Beteiligt sind neben Mobility und Honda neben anderen der Software-Entwickler sun2wheel, der Ladestationen-Entwickler EVTEC und die Eidgenössische Technische Hochschule ETH.

V2X bedeutet Vehicle to X. Das Fahrzeug soll Energie an andere Verbraucher abgeben können, zum Beispiel ins Stromnetz einspeisen (V2G, Vehicle to Grid) oder an andere Verbraucher liefern. Der Versuch soll im September 2022 starten und bis Ende 2023 dauern.