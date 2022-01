Grosse Nachfrage: Lamborghini will Produktion erhöhen

Die italienische Sportwagenschmiede Lamborghini verbuchte 2021 einen Absatzrekord: Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Absatzzahlen um 13 Prozent. Deshalb will die VW-Tochter künftig mehr Autos produzieren.

Wer heutzutage einen Lamborghini kaufen will, muss sich in Geduld üben. Die Wartezeit für die Luxuswagen beträgt ungefähr ein Jahr, wie der Vorsitzende und CEO des italienischen Sportwagenherstellers, Stephan Winkelmann, gegenüber der «Automobilwoche» bestätigt hat. «Wir sind in der glücklichen Situation, dass wir 2022 schon fast ausverkauft sind», bestätigte er stolz.

«Wir sind gerade dabei zu prüfen, ob wir die Produktion steigern und noch etwas zulegen können, um die Wartezeit für die Kunden nicht über ein Jahr hinaus anwachsen zu lassen», verriet Winkelmann ausserdem. Die Produktion solle um «vielleicht ein paar hundert Einheiten» gesteigert werden.

Im vergangenen Jahr konnte die VW-Tochter aus Italien denn auch einen Absatzrekord verbuchen. Mit 8405 Autos wurden weltweit mehr Fahrzeuge denn je ausgeliefert, die Verkaufszahlen stiegen im Vorjahresvergleich um stolze 13 Prozent.

Vor allem das SUV-Modell «Urus» erfreute sich grosser Beliebtheit, davon wurden 5021 Exemplare an die Kunden geliefert. Das V10-Modell vom «Huracán» folgt auf dem zweiten Platz mit 2586 ausgelieferten Fahrzeugen, 798 Stück wurden vom «Aventador» gefertigt und ausgeliefert.

Der grösste Markt bleibt die USA, in der die Absatzzahlen mit 2472 Fahrzeugen um elf Prozent gestiegen sind. Auf dem zweiten Platz folgt China mit 935 Fahrzeugen, was einem Plus von 55 Prozent entspricht. An dritter Stelle folgt Deutschland mit 706 ausgelieferten Autos (+16 Prozent) vor dem Vereinigten Königreich mit 564 Fahrzeugen (+9 Prozent).

Ab dem nächsten Jahr wird Lamborghini gemäss der 2021 kommunizierten Elektrifizierungsstrategie auch das erste Hybrid-Serienmodell auf den Markt bringen, bis Ende 2024 soll die gesamte Produktpalette elektrifiziert werden. Ab 2025 will das Unternehmen die CO2-Emissionen um 50 Prozent senken. In der zweiten Hälfte des Jahrzehnts soll dann ein viertes vollelektrisches Modell auf den Markt kommen.