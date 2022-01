Video: So funktioniert der Viertakt-Motor

Einblicke in die Funktion des Viertakt-Motors im Video von TRODesigns

Nicht nur wissen, sondern mitansehen, wie ein Viertakt-Motor funktioniert, das kann man in diesem Video mit einem Motor mit durchsichtigem Acryl-Zylinder.

In diesem Video von TRODesigns wird der Motor einer Honda XR75 von 1977 mit einem durchsichtigen Zylinder und der Kolben mit Ringen aus PTFE (umgangsprachlich Teflon) versehen.

Das ermöglicht es, zu sehen, was einem bisher immer nur erklärt wurde: Die vier Arbeitstakte des Viertaktmotors sind in stark verlangsamter Zeitlupe zu sehen. Man sieht das Einströmen des Frischgases inklusive minimaler Tröpfchenbildung und den Ablauf der Verbrennung im Zylinder in Abhängigkeit von der Gasgriffstellung.

Ebenso zu beobachten ist auch die Motorschmierung, das öffnen und schliessen der Ventile und der Antrieb der Nockenwelle durch die Steuerkette.