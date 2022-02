iXS Classic AR Cargo: Auf dem Motorrad cool angezogen

Der Motorradhose iXS Classic AR Cargo sieht man nicht an, dass man damit auch Motorrad fahren kann. In der Kneipe und beim Stadtbummel ist man damit genauso passend angezogen.

Englisch «cargo» bedeutet auf Deutsch «Fracht». Zu Recht, denn mit der Cargohose und ihren aufgesetzten Seitentaschen kann man ordentlich etwas transportieren. Bei der Entwicklung der Cargohose von iXS stand der funktionale Charakter im Vordergrund. Mit ein paar Anpassungen der bereits robusten Arbeits- und Freizeithose entstand eine Motorradhose.

Das Aussenmaterial der Cargohose besteht aus kräftigem Baumwollgewebe und abriebfesten Aramid Verstärkungen über den Knien, Oberschenkeln und dem Gesäss. Zusätzlich verfügt die Hose über Hüft- und höhenverstellbare Knieprotektoren.

Eingearbeitete Stretchbereiche sorgen für einen perfekten Sitz auf dem Motorrad und beugen Druckstellen der Protektoren vor. Für optimalen Komfort während der Fahrt sorgen auch die Coolmax-Fasern auf der Innenseite der Hose, die den Schweisstransport nach aussen gewährleisten. Bei einem Tagesausflug oder im Büro können die Knieprotektoren mit einem Handgriff aus der Aussentasche herausgenommen werden. Somit hat man im Handumdrehen eine coole Freizeithose.

Das gummierte Silikon am Rand der Gesässtasche verhindert das Herausrutschen des Geldbeutels oder Smartphones. Für die Seitentaschen wird ein High End Klett verwendet, der nirgendwo anders als am Gegenstück haftet und somit nichts beschädigen kann. Eine am Bund eingezogene Kordel kann als Design Element oder als Gürtel geschnürt werden. Für jene, die einen breiten Gürtel bevorzugen, sind geeignete Schlaufen an der Hose eingerichtet.

Die mattschwarz gewaschene iXS Cargohose mit Vintage Charakter gibt es in 12 verschiedenen Grössen zum Preis von 229,95 Euro (Schweiz Fr. 259.-).