Indian Scout Rogue: Schwarz gemalt

Indian erweitert die Scout-Modellplattform um ein viertes Modell, die Scout Rogue. Die technischen Unterschiede sind minimal, die optische Wirkung weit auffälliger.

Das Vorderrad misst 19 statt 16 Zoll. Damit ist die Liste der technischen Alleinstellungsmerkmale der Scout Rogue im Vergleich zu den bekannten drei Scout-Modellen Scout, Scout Bobber und Scout Bobber Twenty vollständig. Auf dem grösseren Vorderrad ist ein Reifen der Dimension 130/60-19 aufgezogen, die drei anderen Scout sind mit 130/90-16 bereift.

Die Scout soll böser daherkommen als ihre drei Schwestern, weshalb glänzende Beschichtungen oder poliertes Metall an diesem Motorrad (abgesehen von Gabelrohren und Lenker) nicht zu finden sind. Fast alles, was ansonsten schwarz eingefärbt werden konnte, ist schwarz eingefärbt. Die kleine Lenkerverkleidung gibt es nur an der Rogue, den Einzelsitz und den hohen Lenker kennen wir von der Bobber Twenty. Rogue bedeutet Schurke.

Technische Basis aller vier Scout Modelle ist ein flüssigkeitsgekühlter V2 mit 1133 ccm mit 94 PS und 97 Nm. Das Fahrwerk besteht aus einem Alugussrahmen, einer konventionellen Teleskopgabel mit 120 mm Federweg und einer Aluschwinge mit zwei Federbeinen, die spartanische 51 mm Federweg erlauben.

Mit 15.590 ist die Scout Rogue gleich teuer wie die Scout Bobber Twenty (Schweiz ab Fr. 19.990.-, Östereich ab 18.590.- Euro) und in zwei Grautönen und Schwarz erhältlich.