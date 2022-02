Indian Pursuit: Luxus-Touring mit Leistungsreserven

Mit der Pursuit wertet Indian die bekannte Challenger mit mehr Luxus-Features auf – und nimmt noch mehr Gewicht in Kauf. Die 121 PS aus dem V2 mit 1768 ccm sollen schliesslich was zu arbeiten haben.

Die technische Basis der Indian Pursuit ist das Modell Challenger Bagger. Die Propulsierung erfolgt typisch amerikanisch mit einem V2-Motor, der in diesem Fall in Anlehnung an ein Motorrad, das Indian von 1916 bis `24 baute. Power Plus genannt wird.

Mit Flüssigkeitskühlung, Vierventil-Technik, Sechsganggetriebe und Zahnriemen-Endantrieb ein moderner Motor in klassischer Anmutung. 121 PS bei 5500/min und 178 Nm bei 3800/min sind etwas mehr als die 16 PS der Powerplus von 1916. Das Chassis ist ein Alugussteil, ebenso die Schwinge. Das Vorderrad führt eine USD-Gabel.

Neu an der Pursuit ist das üppige Stauraum-Angebot: 133 Liter entsprechen schon fast dem Kofferraum eines Kleinwagens. Die Seitenkoffer sind von der Challenger bekannt, neu ist ein Rahmenheck mit grösserer Tragfähigkeit, ein Riesen-Topcase mit Beifahrer-Rückenlehne und eine heizbare Komfortsitzbank für Fahrer und Beifahrer. Ins Topcase passen zwei Integralhelme (und wohl noch mehr).

Trittbretter für Fahrer und Beifahrer sowie Heizgriffe sind serienmässig. Neu an der Indian Pursuit ist das Federbein von Fox mit elektrisch einstellbarer Federvorspannung, die über das Infotainment-System des Motorrads bedient wird.

Die Pursuit ist mit einem handschuhfreundlichen 7-Zoll-Touchscreen-Display mit Ride Command ausgestattet. Mit Ride Command bietet das Touchscreen-Display Apple CarPlay, GPS mit Turn-by-Turn-Navigation und eine Vielzahl von motorradbezogen Daten mit individuell anpassbarer Ansicht.

Neu an der Puruit ist die Erweiterung der Assistenzelektronik um eine Schräglagen-abhängige Traktionskontrolle und ein Kurven-ABS, gesteuert von einer IMU von Bosch. Optional ist eine LED-Beleuchtung samt Kurvenlicht erhältlich. Mit allen Features erhöht sich das Gewicht der Indian Pursuit, ausgehend vom Basismodell Challenger um rund 40 auf knapp 400 kg.

Um den Platz in den unteren Verkleidungen der Indian Pursuit zu nutzen, können zusätzliche Staufächer eingebaut werden oder das Indian Motorcycle PowerBand Audio-Kit. Bei vollständiger Ausstattung mit PowerBand Audio bietet die Anlage einen Surround-Sound, ausgehend von Frontverkleidung, unterer Verkleidung, Satteltaschen und Topcase.

Es gibt die Indian Pursuit als Dark Horse in dunkler Farbgebung und als Limited mit mehr Chrom. Beide können mit einem Optionen-Paket namens Premium Package aufgerüstet werden. Zu haben ist die Pursuit Limited Premium ab 34.190 Euro, die Pursuit Dark Horse Limited ab 34.440 Euro.