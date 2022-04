Racing Days auf dem Red Bull Ring am 27./28. August

In 14 Klassen starten moderne Superbikes, historische Rennmaschinen und Youngtimer

Am Rupert-Hollaus-Rennen inn Aktion zu sehen: Giacomo Agostini auf MV Agusta

Rennsportlegenden und Motorradstars, historische und moderne Motorräder: Die volle Dosis Motorradrennsport gibt es am 27./28. August am Rupert-Hollaus-Rennen auf dem Red Bull Ring.

Wer sich für Motorräder und Motorradsport interessiert, dem sei das Rupert-Hollaus-Gedächtnisrennen am 27./28. August wärmstens empfohlen. Alleine die Rennlegenden, die ihre Teilnahme für diese Veranstaltung zum Gedenen an den einzigen österreichischen Motorradweltmeister zugesagt haben, lohnen die Reise in die Steiermark: Als Stargast kommen u. a. der 15-fache Weltmeister Giacomo Agostini, (wird heuer 80!), Bruno Kneubühler oder Aalt Toersen (NL, zweifacher 50er Vizeweltmeister).

Es wird in 14 Klassen gefahren, in den Wertungen Speed und Gleichmässigkeit. Es gibt Klassen für historische Motorräder bis 1993, für Youngtimer bis 2004 und für aktuelle Supersportler und Superbikes. Dazu sind zwei Gespannklassen am Start.

Die Eintrittskarte kostet für einen Tag 35 Euro, für beide Tage 45 Euro und berechtigt auch zum Besuch des Fahrerlagers. Da lohnt es sich, beim Spaziergang durch den Paddock die Box 30 von Giuseppe Ioanini und seinen Freunden zu besuchen. Dort wird eine Ausstellung historischer Rennmaschinen zu sehen sein, unter anderem die seltene Moto Guzzi 500 V8 von 1957.