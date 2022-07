Ducati PanigaleV4 2023: Elektronik-Update

Nach einer umfangreichen Überarbeitung auf 2022 begnügt sich Ducati für 2023 mit einem Update der Elektronik. Dieses kann auch beim 2022er Modell nachgerüstet werden.

Um die Fahrstabilität, die Präzision und die Richtungsstabilität beim Bremsen und in Kurven zu verbessern, erhält die Panigale V4 2023 die neue Engine Brake Control (EBC) EVO 2 Software. Damit ist es jetzt möglich, für jeden Gang eine der drei Stufen auszuwählen und somit für jeden Gang eine separate Einstellung der Motorbremse vorzunehmen.

Die neue Strategie wurde entwickelt, um die Intensität der Motorbremse in Abhängigkeit vom Bodenkontakt des Hinterrads zu optimieren. In der ersten Phase des Bremsvorgangs, wenn das Hinterrad nur wenig belastet wird, stellt die EBC EVO 2 eine geringere Motorbremswirkung zur Verfügung. Diese nimmt mit der Annäherung an die Kurvenmitte zu. Die größte Motorbremswirkung wird in dem Moment bereitgestellt, in dem sie am stärksten zur Verlangsamung des Motorrads und einer engeren Linie beiträgt.

Dank dieser Strategie, die einen ausgewogeneren Eingriff der Motorbremse in jeder Fahrphase gewährleistet, reduziert das System das Blockieren des Hinterrads in den harten Bremszonen und verbessert so die Fahrstabilität und Präzision in der Kurve

Ebenso erhält die Panigale V4 des 2023er Jahrgang eine neue Strategie für den Ducati Quick Shift (DQS), mit der die Schaltvorgänge bei unterschiedlichen Gasstellungen verbessert werden. Für Teilgas und Vollgas gibt es unterschiedliche Strategien.

Beim Schalten bei Teilgas, wo das System bisher die Zündung unterbrochen hat, wird der Effekt nun durch eine Verzögerung des Zündzeitpunkts erzielt, wodurch die Schaltvorgänge im Straßenbetrieb dank der fehlenden Motorabschaltung flüssiger werden. Beim Schalten mit vollständig geöffneter Drosselklappe, einer für die Rennstrecke typischen Fahrsituation, setzt das System weiterhin auf eine Zündunterbrechung.

Zusätzlich zu diesen Änderungen gibt es eine neue Strategie für den Lüfter, die ein besseres Management der Betriebstemperaturen und einen höheren thermischen Komfort für den Fahrer bereits bei straßentypischen Geschwindigkeiten ermöglicht. Dieses jüngste Update reduziert auch den typischen Hitzestau nach dem Betrieb auf der Rennstrecke.

Die Aktualisierungen für das Modelljahr 2023 werden durch Verbesserungen der Ducati Traction Control (DTC) und des Ride by Wire Systems ergänzt. Erstere wurde weiterentwickelt, um die Wirkung der Traktionskontrolle in Abhängigkeit von der Schräglage noch präziser zu steuern, während letztere die Verbindung zwischen dem vom Fahrer angeforderten und dem tatsächlich abgegebenen Drehmoment verbessert.

Diese Updates, die für alle Panigale V4, V4 S und V4 SP2 2023 Modelle verfügbar sind, werden auch für alle Besitzer der Panigale V4, Panigale V4 S und Panigale V4 SP2 2022 durch einen einfachen Eingriff verfügbar sein, der ab Ende Juli 2022 beim Ducati Service durchgeführt werden kann.